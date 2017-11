El pleno de Narón ratifica la ruptura del convenio para el saneamiento

El pleno de Narón ratificó el requerimiento efectuado a Aguas de Galicia y al Concello de Ferrol para dejar sin efecto y sin vigencia el convenio de colaboración entre estas dos últimas administraciones para la encomienda de la gestión de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración del concello de Ferrol firmado el pasado mes de agosto. Lo hizo con los votos favorables del gobierno, EU y ENE.

Según indicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, el hecho de que el requirimiento de la encomienda de la gestión solo se suscriba entre Aguas de Galicia y el Concello Ferrol –postergando a Narón a un segundo plano– supone un incumplimiento del convenio firmado en su día entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Aguas de Galicia en el que se preveía la agestión por parte de este organismo autonómico, o bien por un organismo supramunicipal, pero en ningún caso se facultaba la gestión a un solo Concello. El documento también apunta a que el plazo de vigencia del convenio entre Aguas y Ferrol hace depender únicamente de la voluntad de estos dos firmantes la duración del mismo y supone en la práctica conferir un derecho de veto a cualquier decisión de supramunicipalizar el servicio.



Adendas

En tercer lugar, desde el Concello se subraya que el objeto específico de la encomienda “afecta á xestión da explotación, mantemento e conservación do servizo público de saneamento e depuración de dous municipios, non só de Ferrol –única entidade local asinante- e posúe unha natureza contractual”. Un hecho que supone, desde el punto de vista jurídico y material, que se trata de “un contrato administrativo sometido á normativa de contratación pública e, en primeiro termo, á libre concorrencia, sen que poida reputarse ao Concello de Ferrol como un medio propio de Augas de Galicia”.

Durante la sesión también se aprobaron dos adendas a los convenios de saneamiento suscritos en los años anteriores. Una de ellas relativa al documento firmado entre la Xunta, Augas de Galicia, el Concello de Narón y Acuaes para la ejecución y explotación de las obras del interceptor general del margen derecho de la ría –tramo Cadaval-Neda–. La otra supone la formación de diversos cambios en el convenio suscritos entre aquellas administraciones y entidades y el propio Concello de Ferrol para la construcción y explotación de la obra de los interceptores.

En virtud de la aprobación de las mismas, desde el Concello de Narón se solicita que una cuantía de 70.862 euros se destine a la amortización anticipada del componente financieiro del convenio para la explotación de las obras del interceptor general del margen derecha de la ría de Ferrol en el tramo Cadaval-Neda.

Durante la sesión también se aprobó la designación de la concejala María del Carmen Espada como representante del Concello Escolar del IES Terra de Trasancos y la modificación de los estatutos de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés.

También se aprobó solicitar a la Xunta la declaración de Festa de Interesa Turístico de Galicia para la festividad de San Xoán de Pena Molexa y un convenio de colaboración con la Confederación Nacional de Autoescuelas de España.