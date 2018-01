El Plan de Conservación de Vías de la Diputación deja 1,8 millones de euros en la zona

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó el pasado viernes la primera fase del Plan de Conservación de Vías Provinciales para este ejercicio, con un presupuesto total de 7.799.835 euros para el conjunto de la provincia.

Este programa, que dejará en los concellos de la comarca una partida de 1,8 millones de euros, contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento, mejora del firme y reparación de baches en la red viaria titularidad de la administración provincial. Esto permitirá, en palabras del diputado responsable de Vías y Obras, José Manuel Pequeño, “mellorar as condicións de circulación, aumentar a seguridade viaria nas estradas e reducir a siniestralidade”.

Por municipios, la inversión asciende a 295.941 euros para Ortigueira. Por su parte, en Cariño se invertirán 129.935. A los municipios de Mañón y As Pontes les corresponde una partida de 243.400 euros, mientras que en Cedeira, Cerdido y Valdoviño se invertirán 156.621 euros. En viales de Ferrol y Narón se gastarán 179.069 euros; Moeche, San Sadurniño y As Somozas, 369.335 euros; en Ares, Fene, Mugardos y Neda, 88.149 euros; en Cabanas, Miño y Pontedeume, 221.006 y, por último, Monfero y Vilarmaior 305.411 euros. l