Las pistas de hielo de la zona apuran sus últimas jornadas de apertura

Si algo caracteriza estas fiestas, además de los regalos y las copiosas comidas, son la proliferación de propuestas de ocio para los más pequeños. Una demanda que han cubierto en cierta medida las tres pistas de hielo habilitadas en los distintos municipios de la zona que apuran las jornadas antes de su cierre.

Es el caso de la ubicada en el Cantón de Cora, en Mugardos, que abrió sus puertas esta misma semana. El municipio contaba por primera vez con unas instalaciones de este tipo durante el período navideño y la propuesta ha tenido muy buena acogida entre vecinos y visitantes a tenor de las visitas registradas estos días. Los más rezagados todavía tienen hoy una última oportunidad de calzarse los patines y deslizarse por la superficie de esta pista que abrirá en esta última jornada en horario de once a una y de cuatro a ocho. El precio por la hora de actividad es de cinco euros.

También hoy cerrará sus puertas la pista de hielo de As Pontes, una atracción que repite por segundo año consecutivo en el municipio pontés tras el éxito de la primera convocatoria. Esta vez el patio del colegio de Santa María ha sido el escenario escogido para su instalación donde permanecerá abierta de once a tres y de cuatro a nueve.

Tanto la pista de Mugardos como la de As Pontes han tenido este año un serio competidor en la instalada en el centro comercial Parque Ferrol que además, no cerrará sus puertas hasta mañana domingo aprovechando la jornada de libre apertura de los establecimientos comerciales.

En este caso, el coste de la entrada general es de diez euros, sin embargo los clientes que presenten un ticket de compra por un importe mínimo de cinco euros, podrán disfrutar de un descuento del 40% –pagarán seis euros–.