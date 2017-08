El Partido Popular se muestra de acuerdo con que Meirás pase a ser de titularidad pública

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, está de acuerdo con que el pazo de Meirás sea de titularidad pública porque sería “o lóxico” y considera que de ello “deberían darse conta” los Franco.

Durante un debate en que la oposición solicitó la comparecencia en un pleno extraordinario del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, para explicar la gestión de visitas al inmueble, declarado Bien de Interés Cultural, y que en la actualidad son controladas por la Fundación Francisco Franco, el dirigente conservador expresó la “clara vontade” del PP de no tolerar que se incumpla la Lei de Patrimonio de Galicia y de que no se haga “apología del franquismo”, por lo que se sumará a las posibles denuncias que hubiera en este sentido, y cargó contra el “intento claro” por parte de la oposición de relacionar a un partido democrático, “opuesto a toda forma de dictadura”, con Franco. “Non compartimos nin as ideas nin os principios da Fundación Franco nin da familia nestas circunstancias e cremos que non favorece a convivencia democrática”, apostilló Puy Fraga.

Sin embargo, la portavoz del BNG, Ana Pontón, recriminó las declaraciones de los populares y se cuestionó cómo iba a haber denuncias en relación a las visitas si estas no pudieron llevarse a cabo ya que la Fundación Franco tiene el teléfono apagado por lo que no se pueden gestionar las reservas para conocer Meirás.



Inactivo

Para demostrarlo, llamó desde su móvil al teléfono indicado en la web con el altavoz y acreditó que el número en cuestión estaba inactivo para, a continuación, insistir en que si el Partido Popular “está a favor de devolver ao público” el pazo sadense, “estará moi bien comprobar ese compromiso” durante el próximo pleno en el que los nacionalistas lo pedirán, además de solicitar “declarar á Familia Franco non grata” para evitar que Meirás se convierta en un “parque temático franquista”, añadió Ana Pontón.

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, pidió “actuacións contundentes” para recuperar un patrimonio “conseguido a punta de pistola”, mientras que el PPdeG ahora parece ponerse del lado del “vello e renacido franquismo”.

Por parte del PSdeG, su portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, propuso “coller o toro polos cornos” y que el Gobierno gallego “non bote balóns fora”, convencido de que la Xunta debería encabezar una comisión especial en la que también participen la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada para analizar la vía para recuperar la titularidad pública del pazo de Meirás, una propuesta que al PPdeG le pareció “interesante”, indicó Puy.

No obstante, los propulares recharon convocar un pleno extraordinario, como pedía toda la oposición, cuando falta menos de una semana para que se retome la actividad normal del Parlamento de Galicia, para analizar, entre otras cuestiones, la situación de Meirás. “Ningún destes temas é suficientemente urxente como para aprobar un pleno extraordinario”, insistió Pedro Puy. l