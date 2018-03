La parte laboral del comité de empresa de Mugardos rehúsa participar en la mesa

La parte laboral del Comité de empresa del Concello de Mugardos, representada por CCOO, CIG y CSIF, decidió ayer por unanimidad no asistir a la mesa general convocada por el gobierno local que dirige Pilar Díaz por no figurar en el orden del día “nada relacionado coa firma do convenio colectivo aprobado por todos os grupos o pasado 10 de outubro e a pesar das mobilizacións semanais”.



Sí se personaron en la mesa los representantes de los funcionarios, junto a los de los grupo políticos con los que se aprobó la oferta pública de empleo y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que les afectaba. Sin embargo, quedó en el aire la parte que afectaría a los trabajadores laborales, como es la concerniente a la consolidación de hasta 12 puestos de trabajo.

Por su parte la alcaldesa, señaló que los trabajadores laborales tendría que valorar la actuación de sus representantes sindicales”, en referencia a su decisión de no participar en la reunión, en la que también se avanzó la convocatoria para el próximo lunes de otra mesa general en la que abordar el convenio colectivo.