Paraísos no aptos para fumadores

Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal cuentan cada vez más con reductos ajenos a los humos del tabaco. Así siete playas se incluyen esta temporada estival en la red de “Praias sen Fume” puesta en marcha por la Consellería de Sanidade. Se trata de A Fragata, en Ferrol; Chamoso, en Cabanas; A Concha y Morouzos, en Ortigueira; Mourillá-Os Botes, en Valdoviño, y Esteiro y Bares en el municipio de Mañón.

En total, la red está compuesta actualmente en toda Galicia por 46 arenales de 27 concellos. Pertenecer a la red compromete al municipio en cuestión a identificar y señalizar las playas con los materiales identificativos de la red facilitados por la Consellería de Sanidade.

Además se difundirá entre la población folletos informativos y de sensibilización y se desarrollará en el concello actividades o acciones encaminadas a alcanzar una sociedad libre de tabaco.

Según los datos facilitados por la Xunta el 60% de la población ve con buenos ojos esta iniciativa; el 57% piensa que debería ampliarse a otras playas y el 43,9% a otros espacios al aire libre.

¿Cómo nació?

El germen de esta propuesta nació en 2012 por iniciativa del Concello de Baiona que puso en marcha una campaña para la población con el afán de promover que no se fumase en sus playas. Hoy, cinco años después, la Xunta reconoce sus buenas prácticas que han extendido a todos sus arenales.

“Praias sen fume” non tiene un afán recaudatorio, como señalan, sino educativo, de promoción de la salud y de protección del medio ambiente, siendo su cumplimiento voluntario.

Así explican que una playa sin humo es un espacio en el que no se fuma en la zona del arenal, a partir de la señalización. Quedan excluidos de la prohibición las zona al aire libre de hostelería situados en el arenal. l