Los padres del colegio Monte Caxado se resisten al derribo del muro a las puertas del centro

El grupo de trabajo “As Pontes co Ensino Público” protagonizó ayer la primera jornada de movilización ante las puertas del CPI Monte Caxado con el fin de evitar el derribo del muro que separa el centro educativo del CEIP A Magdalena. Una intervención adjudicada por la Xunta a una empresa local que desde ayer tenía la orden de recoger las llaves para ejecutar los trabajos, tal y como puntualizó la portavoz del grupo, Belén Castro.

Los participantes, en su mayoría padres de alumnos afectados por el cierre del centro decretado por la Xunta el pasado mes de junio y que conlleva el traslado de los escolares de Infantil y Primaria al CEIP A Magdalena y los de Secundaria al IES Moncho Valcarce, se organizaron en dos turnos de protesta que llegaron a congregar a las puertas del centro a más de 70 personas. “Houbo máis xente pola tarde, porque pola mañá hai máis que traballan”, explicaba la portavoz.

Por la zona no apareció ayer ningún operario por lo que las protestas se mantendrán también en la jornada de hoy desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. La novedad vendrá de la mano de un flashmob con emoticonos que la organización tiene previsto desarrollar a lo largo del día y con el que pretenden invitar a los vecinos a sumarse a su causa. “Moita xente que pasaba dicía que non quedaba porque lle daba vergoña, imos ver se con as caretas anímanse máis”, indicó.

Según fuentes de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria los trabajos no darán comienzo hasta el próximo lunes y tras el derribo de la barrera física que separa ambos colegios, informan que se construirá una acera.