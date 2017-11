El nuevo centro de salud de Narón contará con una inversión de 5,4 millones de euros

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presentaron ayer el proyecto de construcción del nuevo centro de salud de la localidad que contará con una inversión 5,4 millones de euros, de los que el Concello aportará 1,4 en tres anualidades.

El responsable autonómico avanzó que el proyecto ya cuenta “con todos os trámites para que a Axencia Galega de Infraestruturas faga xa a licitación da obra”. Durante la presentación, que se llevó a cabo en los terrenos en los que se ubicará el inmueble –una parcela de 6.142 metros cuadrados en la Carretera de Castilla, en las inmediaciones de la rotonda de Freixeiro– Vázquez Almuiña destacó la “rápida posta en común dos obxectivos entre as dúas administracións” e insistió en la importancia no solo de mejorar “a calidade do servizo dos cidadáns senón tamén o espazo de traballo dos profesionais sanitarios”. También tuvo palabras de agradecimiento tanto para el anterior alcalde, José Manuel Blanco, presente en el acto, como para la actual regidora.

Marián Ferreiro por su parte recalcó la importancia del hito y aludió al crecimiento poblacional experimentado por la ciudad en los últimos años como base de la necesidad de la obra. Agradeció personalmente la labor realizada por su predecesor y subrayó que la aportación comprometida por el Concello –económica y del terreno–, “redundará en beneficio de toda a cidadanía de Narón que é o máis importante”.

Una vez concluidos los trabajos de construcción, que cuentan con un plazo de ejecución de 19 meses, según se avanzó ayer, el Concello recibirá el edificio actual del centro de salud que, según indicó Ferreiro, “adicarase a desconxestionar os servizos municipais e tamén dará cabida a entidades sociais que xa nos teñen solicitado local”.

El acto de presentación contó con la asistencia del gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa; la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, María Jesús Piñeiro; el gerente de la Xestión Integrada de Ferrol, Ángel Facio; el edil de Sanidade, Octavio Dopico y demás integrantes de la corporación municipal, entre ellos el portavoz del PP de Narón, Marcos López Balado que destacó el esfuerzo de la Consellería para con los vecinos de la localidad.

“Estamos muy satisfechos de que la Consellería de Sanidade haya mostrado su apuesta firme por Narón y que lo haya hecho además con celeridad, poniendo encima de la mesa un plan real con fondos, con un proyecto concreto para la construcción y con un ambicioso Plan Funcional pensado para dar el mejor de los servicios a los vecinos”, afirmó.

Asimismo aludió al desarrollo de todo el proceso indicando que “este proyecto se va a hacer realidad a pesar de todas las carencias de gestión y a la falta de planificación, por parte del gobierno local, que de manera reiterada ha venido incumpliendo las cláusulas de los acuerdos adoptados”.