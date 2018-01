Narón proyecta un parque infantil adaptado para niños con movilidad reducida en el barrio de A Gándara

El Concello de Narón proyecta la construcción de un parque infantil con juegos adaptados para niños con movilidad reducida en el barrio de A Gándara y en el que el gobierno invertirá 160.000 euros. Así lo avanzó la alcaldesa, Marián Ferreiro, en la valoración realizada de los 100 días de su mandato donde también adelantó que en materia de accesibilidad se encargó “un estudo de accesibilidade en locais sociais e edificios administrativos para acometer actuacións nesta área e encargarase outro no que se analizará a situación actual do municipio en relación coa accesibilidade, de cara a seguir avanzando na supresión de barreiras arquitectónicas para acadar que Narón sexa unha cidade cen por cento accesible”, indicó.

Otro de los “hitos” alcanzados durante el pasado año, fueron los 10 millones de euros procedentes de los Fondos Feder para las estrategias DUSI concedidos conjuntamente con Ferrol. El gobierno local llevará la próxima semana a pleno el convenio entre ambas administraciones.

Marián Ferreiro, que se mostró muy satisfecha con los logros alcanzados en estos 100 primeros días de mandato, recordó la aprobación el pasado diciembre de la distribución del POS 2018 que dejará en el municipio 1,8 millones de euros de los que se invertirán algo más de un millón de euros en proyectos.

En materia de eficiencia energética Ferreiro recordó que el pasado año se reservaron 1,2 millones de euros para actuaciones en los barrios de A Solaina y A Gándara que se sumarán a las proyectadas en Xuvia y en los pabellones de A Gándara, Campo da Serra, As Lagoas y en el Pazo da Cultura. También recordó la reducción que experimentará el IBI este año –el coeficiente pasará de 0,65 al 0,62%– y avanzó que el ejecutivo local está ultimando los presupuestos par este año que “previsiblemente se levarán ao pleno en febreiro e nos que un ano máis, centramos a atención nas persoas maiores, a infancia, a cultura e o deporte, os catro pilares polos que sempre se apostou e se apostará neste goberno”, dijo . l