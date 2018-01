Narón negocia con los propietarios la compra del molino de As Aceñas

El Concello de Narón ya ha iniciado conversaciones con los propietarios del molino de mareas de As Aceñas para su adquisición y posible rehabilitación con cargo a la línea de recuperación y conservación del patrimonio de la estrategia DUSI que gestiona fondos europeos –Ferrol y Narón presentaron un proyecto conjunto por el que les concedieron 10 millones de euros en cuatro anualidades–.

“Les hemos presentado una primera propuesta a la que no se han mostrado muy receptivos en principio”, indicaba ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos. Si esta vía de negociación no fructificase, el Concello optaría por la expropiación, una alternativa que el Concello puso encima de la mesa desde un primer momento pero que, como recuerda el concejal, “alargaría bastante el proceso. Ya no es algo que dependiese de nosotros, sino que tiene que ser autorizado por la Xunta, en cuyo caso optaríamos por financiar con estos fondos otro proyecto si vemos que esto se atasca”.

La recuperación del molino de As Aceñas es un viejo proyecto en el municipio para el que Costas ya tenía redactado un proyecto y que finalmente se quedó en el cajón a la espera de fondos. La intención del gobierno naronés es recuperarlo para su funcionalidad original y habilitarlo como museo. De esta forma el gobierno completaría el proyecto de humanización de la zona donde se han adquirido nuevos terrenos para dar continuidad al paseo marítimo de Xuvia y conectarlo con el parque fluvial de Freixeiro.

De forma paralela, el Concello de Narón está a la espera de que Ferrol les convoque para la entrega del plan funcional de la estrategia DUSI que también financiará un proyecto conjunto muy ambicioso entre ambos municipios: la construcción de un carril bici en la Carretera de Castilla dentro de la línea de movilidad. Junto este proyecto, Narón también estudia la ejecución de otros de mejora de la eficiencia energética.