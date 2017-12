Narón se estrena en la programación navideña con una pista de patinaje

Narón dará esta tarde el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido del alumbrado en un acto que, organizado en colaboración con la asociación vecinal de Piñeiros, se desarrollará a partir de las 18.30 horas en los jardines de la residencia San José donde también se servirán liscos.

Así arrancará la programación navideña que, este año, incluirá una pista de patinaje sobre hielo ecológico, según informaron ayer la alcaldesa, Marián Ferreiro, junto a las concejalas de Festas, Mar Gómez; Turismo, Natalia Hermida, Bibliotecas, Mercedes Taibo, y Acción Social, Catalina García.

Las propuestas continuarán el próximo sábado día 9 con el programa Prazas Vivas que ya se viene desarrollando cada sábado en diferentes enclaves –en esta ocasión será en la plaza da Constitución en A Solaina de 16.30 a 18.30 horas–. El domingo día 10 será el turno de la novena edición del Mercado de Segunda Man en Sedes con un centenar de puestos que permanecerán abiertos de once a dos y de cuatro a ocho.

Por el escenario del Pazo da Cultura pasarán espectáculos como el ballet de “El Cascanueces” –15 de diciembre–, el espectáculo de danza “Vuelos” –día 16–; música góspel “Érase una vez Nueva Orleáns” –día 22–, The Tambourine Man –23 de diciembre–, el concierto de fin de año de Sementeira –29– o la obra “A canción do elefante” –día 30–.

También habrá talleres en la biblioteca a partir del 19 de diciembre y el programa municipal de informática divertida (INDI) cuyo plazo de inscripción todavía está abierto. Dentro del programa “Nadal Máxico. O Nadal na rúa!” del 22 de diciembre al 5 de enero habrá actividades en la Praza de Galicia de 16.30 a 19.30 horas y “Vilas de Nadal” del 2 al 7 de enero en la plaza de A Gándara –también de 16.30 a 19.30 horas– con la instalación de una pista de patinaje, música y talleres para niños.

En colaboración con la Asociación de Comerciantes volverá a funcionar el Tren de Nadal del 26 al 29 de diciembre –de once a una de y de cuatro a ocho–.

En la plaza de Galicia y con entrada gratuita se desarrollará el 23 de diciembre el II Rock Narón Festival con la actuación de Oveja Negra, Sin Tron ni Son, On Fire, Black Jack y Rif-Raf. Esa misma jornada, de cuatro a ocho de la tarde tendrá lugar la IX Xornada Moteira Solidaria mientras que el 5 de enero la Cabalgata Solidaria cerrará la programación. l