Narón y Cuba apuestan por reanudar la colaboración iniciada en los años 90

Narón y Cuba apuestan por reavivar las vías de colaboración iniciadas en la década de los años 90. El cónsul general del país visitó ayer el Concello donde mantuvo un encuentro con representantes de los diferentes grupos, encabezados por el alcalde, José Manuel Blanco –también estuvieron presentes el catedrático de la UDC Xosé María Dobarro y la coordinadora local de EU, Belén Aneiros–. “Os lazos que ten Narón con Cuba veñen dos anos 90 e sempre foron moi bos no senso de que houbo unha colaboración con aquilo que nos pedían en cada momento. Nós temos cada ano no orzamento unha cantidade de axuda ao exterior para diferentes países, entre eles Cuba”, explicó el regidor.



Unas ayudas que se materializaron en envíos de material escolar y medicamentos e incluso vehículos de recogida de basura. La concejala de Cultura y portavoz de TEGA, Marián Ferreiro, también recordó la visita que el grupo Telón Abierto de la Universidad Ciego de Ávila realizó y realizará este año al Festival Internacional do Folclore que se celebra en Narón cada mes de julio. Tampoco faltó mención al hermanamiento de la ciudad con el Cerro de la Habana, aprobado en pleno en 2011. El gobierno pretende colaborar con las necesidades de Cuba en cuanto se aprueben los presupuestos con una partida específica para las ayudas al exterior y retomar las relaciones con el país a raíz de este encuentro promovido por el edil de EU, André Abeledo.



Por su parte el cónsul ofertó la posibilidad de que una delegación política y otra de empresarios naroneses visitasen la isla de forma oficial para obtener “resultados de traballo concretos”, un ofrecimiento que Blanco se comprometió a estudiar.



Solana destacó las buenas relaciones que Cuba mantuvo siempre con Galicia –más de un centenar de empresas operan en el país–. “Estamos muy satisfechos del cariño y del afecto de los gallegos con Cuba, que es notorio y palpable”. Al término del encuentro y como regalo institucional recibió un lote de publicaciones y firmó en el Libro de Oro.