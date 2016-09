NARÓN -Cerca de 200 personas pasaron por la oficina de turismo en los meses de julio y agosto

Cerca de 200 personas pasaron este verano por la oficina de turismo de Narón situada en el parque fluvial del Río Freixeiro y que cerró sus puertas el pasado 31 de agosto. Según indicó la concejala de Turismo, Natalia Hermida, la afluencia de publico fue similar en los meses de julio y agosto.

Un tercio de los que hicieron uso de las instalaciones procedían del mismo término municipal de Narón. A Coruña, Pontevedra, Ferrol o As Pontes fueron la procedencia de los otros dos tercios restantes aunque también destaca la presencia de madrileños, vascos, santanderinos, catalanes, sevillanos y valencianos. Las temáticas por las que se interesaron fueron el turismo de naturaleza, eventos como la Feira Medieval de Narón o el Oenach Atlántico de Sedes, así como rutas de senderismo, las Fragas do Eume e información general del municipio.

También llegaron hasta la oficina de turismo viajeros extranjeros destacando su interés por los itinerarios en bicicleta y visitas a realizar en Narón y en los municipios de la comarca.

“As persoas que acudiron este verán á Oficina de Turismo de Narón deixaron constancia do interese que a comarca en xeral e o noso concello en particular esperta non só nesta zona, senón tamén noutros puntos de Galicia e España e incluso no estranxeiro”, destacó Natalia Hermida.

La edil naronesa destacó la apuesta del gobierno local por “respaldar iniciativas enmarcadas no sector e que redunden no beneficio doutros sectores como o hostaleiro ou o comercial, entre outros, para seguir dando a coñecer dentro e fóra de Narón tanto o potencial do noso patrimonio como a calidade das instalacións e dos servizos ofrecidos por distintos empresarios no termo municipal”, señaló.