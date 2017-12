Narón aprueba una addenda al convenio del centro de salud

El Concello de Narón aprobó ayer en pleno una addenda al convenio con el Sergas para reajustar las anualidades de pago recogidas en el acuerdo para la construcción del nuevo centro de salud. El convenio recogía en este 2017 un segundo pago de 500.000 euros una vez se presentase al Concello la justificación de la publicación del expediente de licitación de las obras, pero el Sergas reconoció que “non sería posible rematar a tramitación do expediente de licitación de obras antes do remate do ano” de ahí la necesidad de proceder a la redistribución de las contribuciones del Concello al convenio. Así los 500.000 previstos para 2017 se abonarán en 2018 y los 860.353,95 euros –o la cantidad que reste en función del valor catastral– previstos inicialmente para el próximo año, en el primer semestre de 2019.

En el apartado de mociones salió adelante una de ENE para instalar canalizaciones para las redes de comunicaciones conjuntamente con otras obras. Un proyecto que, como avanzó el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, ya está en estudio por parte del gobierno.

También se aprobó a instancias de EU la elaboración de un plan de trabajo para combatir la Herba de Pampa y una moción del PSOE para equiparar salarialmente a los diferentes cuerpos de policía.

Por la vía de la urgencia salió adelante una moción de EU sobre el reconocimiento del Estado Palestino, sin embargo no fue así el caso de la del PP sobre la revisión del sistema de Participación Cidadá. A este respecto la concejala del área, Catalina García, recordó que en la tarde de ayer iba a tener lugar una reunión del Consello Xeral de Participación en cuya orden del día se recogía el inicio de la modificación del reglamento. “Ahora la excusa para bloquear la iniciativa es que ellos ya lo iban a hacer igual, pero esa cantinela la venimos escuchando desde 2011 y nada de nada”, lamentó el portavoz del PP, Marcos López Balado.