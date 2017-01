Tres municipios se benefician de las ayudas para paliar los ataques de lobos

Los concellos de As Pontes, Monfero y Ortigueira se encuentran entre los 74 municipios gallegos beneficiados por las ayudas para paliar los daños ocasionados por los ataques de los lobos. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicaba ayer en el DOG la convocatoria a la que destinará 380.000 euros, un 6% más que en el año anterior.

Las subvenciones están dirigidas a titulares de actividades ganaderas afectados por los ataques de lobo a las reses de sus explotaciones con el fin de compensar los daños ocasionados al ganador “sempre que procedan de ataques que non poden evitarse polo tipo de gando ou polo sistema de explotación”. Así podrán solicitarse para aquellos ataques registrados entre el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre del actual ejercicio.

Las cuantías concedidas van en función de las especies afectadas y de los tramos de edad que oscilan entre los 26 euros de un ovino adulto de seis año y los 1.635 de una vaca de raza autóctona de entre 2 y 6 años de edad. Estas se calculan en base a un baremo y pueden incrementarse los importes en un 30% en determinados concellos que se corresponden con aquellos incluidos en la zona 1 del Plan de Xestión de la especie. Además como novedad, la orden de la convocatoria incluye esta vez a aquellos otros concellos en los que se hayan producido ataques reiterados en los últimos años comprendiendo así las zonas más conflictivas.

La tramitación de las ayudas sigue un protocolo riguroso que incluye la inspección en el campo y la valoración posterior del daño para la concesión de la ayuda que será valorada por una comisión provincial formada por técnicos y asesores.