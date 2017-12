Mugardos finaliza la concesión de la escuela de Apelón como nuevo cuartel de la Guardia Civil

La alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz, firmó estos días el acta de entrega y aceptación así como el convenio para la concesión de la antigua escuela de Apelón a la Dirección General de la Guardia Civil para su transformación en cuartel durante los próximos 25 años. Según informaron desde el Concello, la documentación fue enviada al Ministerio del Interior para que también la ratificase. “Culmina así de forma positiva para a cidadanía un longo proceso administrativo e poderemos xa licitar e adxudicar as obras”, puntualizaba satisfecha Pilar Díaz.

El Concello de Mugardos ya tiene consignado en el presupuesto una partida de 63.961,88 euros para acometer las obras necesarias. “Era un compromiso adquirido e que no seu momento todos os grupos municipais asumiron co propósito de que Mugardos non perdera servizos”, indicó la regidora. Sin embargo, cabe recordar que el proyecto se topó con el rechazo de una parte de los vecinos constituidos en la Plataforma pola Defensa do Apelón para á Educación que demandaban el uso de las instalaciones para fines culturales.

Fue en enero de este año cuando el proyecto para poner a disposición del Ministerio del Interior el local –antes ya se le había ofrecido un bajo de la calle Os Corzás que fue rechazado por no poseer la superficie necesaria– logró el place del pleno. Ambas administraciones llegaron a un acuerdo para la concesión y las reformas necesarias a acometer en este inmueble de 374 metros cuadrados en el mes de marzo. La contratación de los trabajos se realizará este mes.