Mugardos adelanta el inicio de los actos con motivo del Día da Muller

El Ayuntamiento de Mugardos inaugurará este sábado el ciclo de actividades “As mulleres temos voz”, un programa con total protagonismo femenino organizado para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Desde el concello mugardés informan de que se han programado cinco actos que combinan música, cine, teatro y debate que se desarrollarán hasta el próximo 17 de marzo en las diferentes parroquias de la localidad.

La concejala de Igualdade e Cooperación, Lola González, destacó que “as mulleres temos voz e as voces das mulleres deben ser escoitadas en todos os eidos”. Por este motivo apuntó que la conmemoración del 8-M sirve cada año para “reclamarmos dereitos perdidos ou non acadados, defender as nosas vidas contra o espanto da violencia de xénero, reivindicar que se rache coa brecha salarial e o teito de cristal no traballo, pedir unha maternidade xusta que non impida o noso desenvolvemento como mulleres no persoal e laboral, e moito máis”.



El ciclo “As mulleres temos voz”, que arrancará este sábado, nace con la idea de “escoitarnos e cambiar experiencias e opinións, adquirir ferramentas para a vida, ao tempo que se pasa un bo rato con grandes voces de mulleres que levan á música estas e outras cuestións”, explica Lola González. La edil recordó además que los éxitos y logros de las mujeres siguen quedando en segundo plano en los medios de comunicación, el deporte, la cultura o la empresa, motivo por el que “temos que seguir loitando por unha vida ao mesmo nivel que os homes e nesa liña estamos a traballar desde o Concello”, aseguró la edil, quien invitó a las mujeres del municipio a participar en las propuestas del programa.



Desarrollo

El ciclo arranca este sábado día 13 con un concierto de Amparo Arias en la Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, en O Seixo. La cantautora de Limodre ofrecerá su repertorio con influencias del pop, folk, bossanova y psicodelia. La artista fenesa presentará su último trabajo, editado por el ferrolano Óscar Quant y titulado “Todo lo que no pasó”. Amparo Arias se lanzó el pasado verano a recorrer escenarios, después de un largo tiempo de silencio, con su hermano Roger de Flor.

El ciclo tendrá continuidad el próximo 9 de febrero con un taller sobre igualdad en la Casa del Concello; el 10 de febrero con un concierto de Las Antonias; para el 16 de marzo se ha programado la proyección de un documental que incluye mesa de debate y, por último, cerrando el ciclo, la Plaza del Concello acogerá la representación de la comedia musical “Mangoreté”, el 17 de marzo.