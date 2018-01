Moeche repartirá más de 10.000 euros en bolsas de estudio y ayudas al transporte

El Concello de Moeche realizó en los primeros días de este mes el pago de las ayudas destinadas a bolsas de estudio y a gastos de desplazamiento del alumnado que estudia fuera del término municipal. Para el curso 2017-2018 se reservaron 15.000 euros, 3.000 más que en 2016, de los que, finalmente, se asignaron 10.232, en su mayor parte para ayudar a las familias con los gastos de material y otros costes derivados de la formación en centros de eseñanza públicos.

En total se concedieron 66 ayudas que el concello resolvió favorablemente y que se adjudicaron, como ponen de manifiesto desde el consistorio, “en tempo récord, xa que as peticións recibidas se tramitaron en escaso mes e medio”.

La alcaldesa y responsable del área de Benestar, Beatriz Bascoy, destacó la importancia social de esta línea de ayudas, a la que puede acogerse el alumnado del CEIP San Ramón y también aquellos alumnos que cursan sus estudios fuera del municipio.

En total se repartieron 8.307 euros en 54 bolsas, lo que sale a una media de 153 euros por beca. “Trátase dunha cantidade que, sin ser astronómica, si é de grande axuda para calquera familia”, comenta Bascoy.

La mitad de las ayudas fueron para estudiantes de Infantil y Primaria, y 27 de ellas beneficiaron a los alumnos de ESO, o quienes cursen programas de cualificación profesional y estudios universitarios. La convocatoria también permitirá solicitar ayudas para gastos de desplazamiento por razón de estudio. En este caso, informan desde el Concello, se atendieron una docena de peticiones, con una asignación global de 1.925 euros. El promedio de las ayudas para el transporte se situó en 160 euros por solicitante.

El plazo de presentación de la documentación estuvo abierto hasta mediados de noviembre y la Xunta de Goberno Local resolvió la concesión de ambas líneas de ayuda el pasado 27 de diciembre, “co obxectivo de que as familias puidesen ter ingresadas as cantidades correspondentes co arranque do novo ano”, explican desde el Concello. La alcaldesa puso de manifiesto además que en esta ocasión “aceleramos no posible a tramitación para evitar esperas innecesarias, pero tamén para asegurar que as familias dispuxesen dos cartos antes da chamada costa de xaneiro”.