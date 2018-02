Moeche y As Pontes despiden el Entroido desafiando a la lluvia con fiestas y desfiles de disfraces

Los vecinos de As Pontes desafiaron ayer al frío y a la lluvia en una nueva edición de su tradicional Cabalgata de Entroido donde los vecinos derrocharon, una vez, más creatividad y buen humor.

La cita, que repartió, más de 5.600 euros en premios en metálico en las categorías adultas –a los que hay que sumar los vales canjeables por libros, material o juegos educativos en las modalidades infantiles–, no se llegó a suspender, aunque si bien acortó su recorrido hasta el patio del colegio Santa María donde con posterioridad, tuvo lugar la fiesta de disfraces.

Pero As Pontes no fue el único municipio de la comarca que vivió ayer su día grande. La nave del mercado de Moeche albergó una fiesta de Entroido en la que no faltaron los hinchables para los más pequeños, la música y el tradicional desfile de máscaras en el que se premió a los mejores disfraces tanto infantiles como de personas adultas. Televisivos personajes como “Los Xubilados polo Mundo” de Land Rober, Los Cazafantasmas Los Pitufos y hasta una pala excavadora con su operaria al frente.

Neda, sin embargo, tuvo que suspender el pasacalles previsto hasta la ribera de San Nicolás por las condiciones meteorológicas.

En Fene hubo taller de disfraces en el Círculo Cutural Recreativo y Deportivo de Perlío además de una fiesta infantil por la tarde. Ambas propuestas sirvieron de preámbulo para el desfile y festival de comparsas que se vivirá hoy en el municipio. Las comparsas saldrán a la seis de la tarde de Aguilar (Perlío) rumbo a la plaza Alcalde Ramón Souto González donde interpretarán su repertorio lleno de sátira y humor.



Además

La Casa da Cultura de San Sadurniño acogerá hoy a las 11.00 horas un taller de caretas venecianas mientras que en Ares, que también celebra hoy su festivo local, habrá, a parir de las 16.30 horas un desfile de carrozas animado por la sociedad cultural O Tilo que culminará en la plaza de la Constitución donde, bajo carpa, tendrá lugar la fiesta. No faltará la degustación de orejas con chocolate caliente ni la Queima do Entroido –a partir de las 19.45 horas en la playa– con la que se despedirán las celebraciones en honor a Don Carnal hasta el próximo año.