Moeche aprueba un presupuesto de 1,8 millones de euros para 2018

El pleno de la corporación de Moeche aprobó a primera hora de la mañana de ayer el documento económico que gestionará el municipio durante este año y que está valorado en 1.811.225 euros que este año verá incrementado el capítulo de gastos –645.600 euros– en más de un 13% con respecto al ejercicio anterior. Una subida que, como explicó la alcaldesa, Beatriz Bascoy, “atende á máis que segura alza nos prezos da luz e dos combustibles, pero tamén á prestación de novos servizos como a limpeza de zonas verdes, a elaboración dun estudo para unha nova captación do abastecemento de auga, a redacción obrigatoria da RPT, seguir coa ordenación da feira, o mantemento do campo de fútbol, etc”.

También asciende el gasto de personal –451.425 euros– que responde a un incremento en el gasto de personal del Servizo de Axuda no Fogar y del departamento de Obras.

En cuanto al capítulo de transferencias corrientes, donde se enmarca las ayudas a entidades y familias, se destinarán 53.900 euros, una cuantía ligeramente inferior a 2017. “Trátase de axeitar a previsión á demanda real e evitar que queden fondos sen adxudicar”, indicó Bascoy.

En lo que a la inversión se refiere, se destinarán 632.300 euros para la ejecución de obras entre las que figuran una veintena de proyectos como la sustitución del alumbrado a lo largo de la AC-862, la mejora de las condiciones lumínicas de los accesos a la feria y la continuación de los trabajos de rehabilitción del recinto, la construcción del saneamiento en Mil de Abaixo (Abade), las aceras en Balocos, la sustitución de marquesinas, el cierre de colectores de basura o el desarrollo de varias actuaciones en la red viaria municipal.

Beatriz Bascoy destacó “o esforzo polo mantemento da invesión e a prestación de servizos públicos de calidade sen recorrer ao endebedamento nin á suba de impostos aos veciños”. También afeó la conducta del portavoz del PP, Xulio Cribeiro –único representante de su partido en la sesión– por emitir un voto contrario sin argumentarlo. l