Moeche amplía el suministro de agua potable a Vilapedre y A Graña

El Concello de Moeche, en colaboración con los vecinos, ha ampliado recientemente la red municipal de abastecimiento de agua a las zonas de Vilapedre y A Graña, una intervención que ha permitido diez nuevas acometidas. El servicio de suministro de agua a todo el territorio municipal es uno de los principales problemas a solucionar en los municipios rurales como el de Moeche. “Ata o de agora eran os propios veciños dos lugares os que se encargaban da ampliación da instalación asumindo o custo integramente”, indicó la alcaldesa, Beatriz Bascoy.

Una problemática a la que hay que sumar el desconocimiento que hasta el momento se tenía del consumo real. “O Concello compra a auga ao concello de As Somozas por un convenio asinado polo goberno anterior que supón un gasto elevadísimo para as arcas municipais ao que hai que sumar as continuas avarías na rede polas pésimas condicións da rede”, explicó. Así, en los últimos dos años el Concello trabaja para conocer el gasto real en sus dependencias con la instalación de contadores y un reductor de presión con el fin de disminuir las averías en las zonas más bajas del municipio. También se han sustituido numerosas tuberías de empate. Además avanzan partidas en el presupuesto de 2018 para continuar en este sistema de colaboración vecinal.

Saneamiento en el CEIP

Aprovechando el parón estival, el Concello también acometió con la Consellería de Educación obras en el saneamiento del CEIP San Ramón. Así se procedió al vaciado de la fosa, trabajos que no se acometían desde hace 20 años, a su desatascamiento y la tala de un pino que provocaba la ruptura de las tuberías.

Por su parte la Xunta asumió las sustitución de las canalizaciones que afectan a la cocina, los servicios del personal de comedor y a la salida de la fosa.

El Concello también llevó a cabo obras de mantenimiento en el sistema eléctrico, en las aulas y en el parque infantil que durante este verano estuvo abierto al público por primera vez. La inversión superó los 40.000 euros. l