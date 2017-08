Medio centenar de personas participaron en el I Congreso do Bo Comer de A Capela

Más de una treintena de personas –30 eran los inscritos sin contar al público que se sumó durante la jornada– se dieron cita ayer en la primera edición del Congreso do Bo Comer, una propuesta que sirvió de preludio a la celebración de la XXIX Festa do Requeixo organizada por la cooperativa Campo Capela para la jornada de mañana domingo.

La cita que se desarrolló en la cooperativa en horario de mañana, reunió a expertos en diferentes materias vinculadas con la alimentación. Así Lino Lema, miembro de la plataforma Slow Food Galicia, acercó a los asistentes al arte de comer despacio, conservando los sabores. Tras él tomó la palabra Enrique Arbones, profesor de la UDC y director del Aula de Lácteos para hablar sobre la leche, el producto estrella de la cooperativa Campo Capela.

No faltaron las ponencias sobre la importancia de la sanidad del agua en la alimentación, sobre la cerveza, o la repostería natural, durante una mañana que concluyó con la degustación de productos locales. Por la tarde fue el turno del concurso de recetas con requesón, tanto dulces como saladas y el “showcooking” a cargo de Manuel Garea.

Propuestas todas ellas con las que capeláns y foráneos fueron calentando motores de cara a la fiesta popular que tendrá lugar mañana. En la cita no faltarán las degustaciones de productos artesanos elaborados en la propia cooperativa, talleres infantiles y exposiciones de artesanía y maquinaría. La venta de tickets para la degustación del requesón –a 1,70 euros la tarrina– se llevará a cabo a partir de las 12.30 horas.

No faltará tampoco la música que, en esta ocasión, correrá a cargo de Roi Casal, Os Sobraos, Os do Pilón o Brincadeira; la magia de Antón Romarís o la actuación de Rosas Tradicional.