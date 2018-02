Medio centenar de personas se concentraron en Pedroso contra el cierre de la escuela

Medio centenar de personas se concentraron ayer a las puertas de la escuela unitaria de Pedroso para mostrar su rechazo al cierre del centro, tal y como pretende la Consellería de Educación. La iniciativa no solo fue secundada por la comunidad educativa y la Anpa del Colexio Rural Agrupado (CRA) de Narón, dentro del que se incluye este centro, sino también por la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, la concejala de Educación, Mercedes Taibo y los ediles de Promoción Económica e Igualdade, Pablo Villamar y Teresa Sabio, así como miembros de la ejecutiva local del BNG de Narón.

La medida pretende visibilizar la lucha de los padres por mantener abierto el próximo curso las instalaciones a pesar de que el número de matrículas no llegaría al ratio mínimo de cinco alumnos exigido por la Xunta.

Como alternativa los padres proponen que se habilite de forma excepcional el primer curso de Primaria para que los 8 alumnos que pasarían de ciclo pudieran mantener su escolarización en Pedroso a la espera del curso 2019-2020 en el que ya se esperan nuevas matriculaciones.

Una propuesta que todavía no han tenido oportunidad de trasladar al delegado territorial de la Xunta, Indalecio Cabana, al que ya le solicitaron hace varias semanas una reunión. Ante la falta de respuesta de la administración y con el apoyo del Concello –se aprobó en pleno una moción en respaldo a sus reivindicaciones– y de otras entidades como la Federación de Anpas de Ferrolterra, los padres estudian nuevas vías de protesta.

Así ayer avanzaban en la posibilidad de convocar una quedada a las puertas del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, para la que todavía no han concretado fecha. “No nos vamos a relajar, Feijóo dijo que este era el año del rural y nos vamos a agarrar a eso para reivindicar el mantenimiento de la escuela unitaria de Pedroso”, indicaba ayer Soraya García, una de las madres afectadas. l