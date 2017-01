“La mediación puede ahorrar mucho tiempo y dinero tanto a la administración como al ciudadano”

El sábado se celebró el Día Europeo de la Mediación, que fue conmemorado el viernes por los profesionales gallegos dedicados a estos servicios. Los juzgados de Ferrol acogieron una mesa formativa, coordinada por los colegios gallegos de abogados en las siete grandes ciudades, para divulgar esta labor, algo desconocida entre algunos ciudadanos.

La abogada y mediadora ferrolana Lucía López, una de las encargadas de organizar este evento en la ciudad, explica que el objetivo fundamental fue dar a conocer la figura del mediador, así como las ventajas que tiene, cómo se entrelaza este servicio con el ámbito judicial, con el que resulta absolutamente complementario.El ahorro de tiempo y dinero es una de las principales ventajas de resolver algunas problemáticas mediante este recurso, cuyos acuerdos son tan válidos como los de un juzgado.



¿En qué procesos se puede echar mano de la mediación?

Es viable en casi todos los procesos. Donde más funciona es en mediación civil, familiar, social. Está orientado, principalmente, para los casos en los que hay una relación de permanencia en el tiempo entre las partes. Por ejemplo, un matrimonio que se separa y que tiene hijos, de alguna manera van a estar unidos el resto de su vida. O en una comunidad de vecinos, entre propietarios. O en un caso de relaciones laborales entre un trabajador que lleva tiempo en la empresa y su empresario. Hay pocos casos en los que está prohibida la mediación, como en violencia de género. Pero sí en otros procesos, incluso del ámbito penal. En general en cualquier situación en la que acudir a la vía judicial resulta poco práctico.



¿Por ejemplo?

En una ocasión se nos planteó un caso de una señora que estaba incapacitada, porque tenía alzheimer, y los hermanos tenían que ponerse de acuerdo sobre quién la cuidaba. Si eso llegase a un juez se vería casi atado de pies y manos porque la ley no le dice nada respecto a un asunto como ese. Lo mejor en esos casos es la mediación, donde cada parte aporta su solución.



¿En qué consiste el proceso?

Son las partes las que proponen sus escenarios y hablan. Es un espacio de diálogo, de escucha y donde las partes llegan a un acuerdo. La principal diferencia con un proceso judicial es que todas las partes ganan, no como en una sentencia, donde siempre alguien sale perdiendo.



Por lo tanto se acude de forma voluntaria.

Eso es lo primero, sin voluntariedad no puede llegarse a un proceso de mediación. A veces un juez puede recomendar que los litigantes vayan a un proceso de mediación y, mientras tanto, suspender el procedimiento. Pero nunca es una imposición. Si se llega a un acuerdo bien, si no se reanuda la vía judicial.



¿Y quién puede llevar a cabo este tipo de servicios?

Existen varios registros de mediadores, en el colegio de abogados, en la Xunta, a nivel estatal. Hay varias entidades que engloban a estos profesionales.

Hay muchos que son abogados, pero también hay gente que viene de la psicología, por ejemplo, ya que es un terreno fundamental en este tipo de servicios, o asistentes sociales. Además, durante una mediación puedes invitar a los abogados de las partes, por lo que no es necesario tener un profundo conocimiento del derecho.



¿Cuántos mediadores existen actualmente en Ferrol?

Es difícil cuantificarlo exactamente. Según los datos del colegio de abogados hay unos 30 registrados, aunque algunos abogados prestan también este servicio en sus despachos.

¿Cree que se potencia lo suficiente esta figura por parte del Poder Judicial?

Sí, cada vez con más frecuencia los jueces derivan muchos de los casos a mediación. Hay que tener en cuenta que este recurso se creó, entre otras cosas, para aliviar la carga de trabajo de los juzgados.

Así que es especialmente útil para sedes como la de Ferrol, con una sobrecarga de casos conocida. Un asunto que podría llevar un año por la vía judicial puede estar solucionado en dos meses perfectamente. La mediación puede ahorrar mucho tiempo y dinero tanto a la administración como al ciudadano.



Y una vez que se llega a un acuerdo, ¿qué pasa?

Ese quizá es uno de los puntos que más recelo provoca en la gente, porque parece que es algo extraoficial, pero no es así. El acuerdo que se alcance se puede llevar al notario y se eleva a escritura pública. Y si ya está inmerso en un proceso judicial se puede conseguir la homologación en el juzgado y es tan ejecutable como cualquier sentencia. Tiene el mismo valor a efectos de legalidad.