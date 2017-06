La media de aparcamientos en A Coruña ya ronda los dos turismos por cada plaza

A pesar de los esfuerzos de este y de anteriores gobiernos locales por fomentar un transporte sostenible, parece que a los coruñeses les resulta difícil separarse de su coche, y la prueba es que cada vez hay más turismos inscritos en el registro municipal. Ya son más de 114.000, lo que confirma la tendencia ascendente de los últimos años y también un problema creciente en la ciudad: el aparcamiento. Porque, si bien, según los datos municipales existen cerca de 139.000 plazas para estacionar en la ciudad, también es necesario recordar los cerca de 100.000 vehículos que entran diariamente en la urbe desde el área metropolitana (así como los otros vehículos que no son turismos). La proporción sería la de dos coches por cada plaza.



En los últimos años, el número de turismos en la ciudad ha crecido de forma leve pero constante, y la Concejalía de Movilidad calcula que circulan a diario 209.000 vehículos, según la documentación de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible (Eidus). Aunque hay que señalar que también se ha registrado un aumento similar en el caso de las motocicletas, de las que hay casi 10.300 registradas en la ciudad.



El 66% de las multas

Con unas cifras semejantes, es fácil explicar por qué las infracciones de tráfico más frecuentes que sanciona la Policía Local (más del 66% del total) son las del mal estacionamiento: los coruñeses (y los visitantes de fuera de la ciudad) aparcan su vehículo sobre casi cualquier espacio disponible: en línea amarilla, en doble fila, en paso de peatones, en lugares reservados para minusválidos, en paradas de bus...



En total, son cerca de 54 multas al día por este motivo las que tramita la unidad de disciplina vial de la Policía Local. La mayor parte de las veces, por estacionar sobre aceras y espacios peatonales. Como señala un anónimo conductor: “Todo el mundo dice que en A Coruña el tráfico está fatal, pero no es cierto: lo que es difícil es aparcar, porque apenas hay embotellamientos, excepto en hora punta”.

Y la situación podría ser peor: una encuesta realizada por la Compañía de Tranvía, concesionaria del servicio municipal de transporte público, sobre la satisfacción de sus viajeros concluyó que el 49% viaja en bus porque no tiene posibilidad de hacerlo en coche, pero el 40,2% sí tiene vehículo propio. De este 40%, el 22,6% declara que lo hace porque no encuentra plazas de aparcamiento, aunque en Tranvías admiten también que si se suma otra de las causas, “por ahorro de tiempo” (otro 3%) –se entiende dar vueltas para buscar plaza–, el porcentaje crece hasta el 25%.



La Concejalía de Movilidad pretende cambiar esta forma de desplazarse por la ciudad, de manera que para 2023 el número de desplazamientos en autobús se incremente un 68% pasando de los 75.000 actuales a los 126.000 en seis años. En cuanto a los turismos, se espera rebajar un 17% en el número de coches que circulan a diario por las calles coruñesas, hasta llegar a 174.000.