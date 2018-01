Más de 170 escolares naroneses participaron en el programa Camiño Escolar Seguro

El programa municipal “Camiño escolar seguro” arrancó ayer en el CEIP Ponte de Xuvia. Se trata del segundo colegio del municipio que implanta esta iniciativa, que apuesta por fomentar que los niños vayan a pie, en bicicleta o en patinete a sus centros escolares. Esta práctica ya se lleva a cabo en el CEIP Piñeiros desde mediados del pasado año, tal y como recuerdan desde el Concello.

En total 171 alumnos de Primera del Ponte de Xuvia participaron ayer en la propuesta parando en alguno de los puntos de control instalados en el centro para registrar su puesta en marcha, comprobando que la jornada transcurrió sin con normalidad. “O masivo respaldo ao devandito programa constata o éxito desta proposta municipal, impulsada a través do equipo de Educación Viaria do Concello e á que se suma a práctica totalidad do alumnado dos centros nos que se vai implantando, co que para nós é toda unha satisfacción ver a colaboración, tanto da comunidade educativa como das familias”, destacó el concejal Guillermo Sánchez Fojo.

Los niños que toman parte en el programa caminan por las rutas preestablecidas hasta su colegio, que en el caso del Ponte de Xuvia se encuentran en dirección Ferrol-Xuvia desde la rotonda de Megasa, en la carretera de Castilla, hasta el centro y, por el otro margen del vial, desde la Plaza de San Roque hasta el colegio. “Esta mesma andaina será a que realicen os escolares do colexio Jorge Juan que a partir do vindeiro luns poderán sumarse tamén ao programa”, avanzó Sánchez Fojo.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes de Narón también colabora en esta propuesta, ya que a lo largo de estas caminos escolares se encuentras las denominadas “tendas amigas”, que respaldan la seguridad de cada itinerario y ofrecen colaboración a los niños, quienes una vez que llegan al centro escolar registrarán su entrada en el colegio a través de los puntos de control, de manera que se informará a sus padres inmediatamente a través de un mensaje al teléfono móvil. Al realizar la ruta se obtienen puntos que se podrán canjear en comercios “Amigos”. l