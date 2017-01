Las Maruxas aterrizan en Ferrolterra

Nata ecológica, azúcar de caña y harina de trigo con germen son los ingredientes clave de las afamadas “Maruxas de nata”, unas galletas que desde el pasado mes de noviembre se producen en la comarca, concretamente en el polígono industrial Río do Pozo, en Narón. Esta mudanza –nacieron en Lugo en 2010– nada tiene de fortuita. El alma mater del proyecto, la ferrolana Mercedes Guerreiro Segade, ha apostado definitivamente por su tierra para la expansión de este producto que ya se ha ganado elogios en el panorama nacional e internacional –en 2013 recibieron el “International Superior Taste & Quality Award”, en 2012 el “Premio Alimentos de España-Mujer Emprendedora”, o el “Premio Excelencia a la innovación mujeres rurales”, en 2011, entre otros–. “Yo soy de aquí, aquí viven dos de mis hijos que ahora trabajan conmigo y quería volver. Además esta nueva ubicación nos permite acceder de forma más cómoda y económica a las vías de distribución”, explica esta empresaria de 67 años.

Lo que no cambia es la receta ni el sabor de este producto que ya ha conquistado los paladares gallegos y de media España, y ahora se proyecta también al extranjero. “Esta misma semana salió un pedido para Toulouse, para la tienda ‘Ultramarinos Ana”, comenta con ilusión.

Estas gallegas “ecológicas –cuenta con la certificación de Craega–, artesanales y gallegas”, como le gusta recalcar a su creadora, se producen una a una con ingredientes de primera calidad. “Hasta ahora nos suministrábamos de la nata fresca de una única granja. Hoy nos surten varias explotaciones de la zona”, explica, “la harina también nos la muelen en molinos de piedra, lo único que no hacemos manual es el amasado”. Una vez lograda, la masa se distribuye en pequeñas porciones en bandejas que se hornean unos 15 minutos. “Después las dejamos enfriar naturalmente antes de envasarlas”.

En sus nuevas instalaciones de Narón producen entre 60 y 100 kilos diarios de galletas que comercializan en tres formatos –de 200, 400 y 500 gramos– en más de 250 puntos de venta diferentes, incluida la propia nave de Río do Pozo. “Seguimos una receta de hace muchos años, el sabor es único y llegan a ser adictivas”, revela como la clave del éxito de sus “maruxas”. n