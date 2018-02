Mª Carmen Fernández, Rosalio Alabau y Mercedes Piñeiro serán las Mulleres do Ano de Narón 2018

El Concello de Narón decidió ampliar a tres los nombramientos de Muller do Ano 2018 para homenajear a las tres primeras mujeres que entraron a formar parte de la corporación municipal en el año 1979. El pleno aprobó ayer por unanimidad el nombramiento de estas tres mujeres a las que se les rendirá un homenaje público el próximo mes de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.

No fue el único punto del orden del día que se saldó con el respaldo unánime de todos los grupos municipales. Así también salió adelante la adhesión al convenio de colaboración entre la Xunta y la Fegamp para la creación de la iniciativa “Doing Business” a través de la que se promoverá la instalación de nuevas empresas y ampliación de las existentes en los polígonos industriales con bonificaciones en las tasas del IBI o del ICIO de entre el 50 y el 95%.

También se le dio luz verde, con el único voto en contra de ENE, al convenio de colaboración entre los Concellos de Ferrol y Narón para la implementación de la Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (Edusi) ría de Ferrol Cidade 2020. El nombramiento de varias calles de nueva apertura y la adecuación de dos topónimos oficiales fue otro de los asuntos tratados y aprobados en el pleno en el que también se dio cuenta de los informes de cumplimiento de pago de obligaciones y del período medio de pago a proveedores del último trimestre de 2017.

En el apartado de mociones se aprobó la presentada por el BNG en apoyo a la huelga internacional de reivindicación feminista del 8 de marzo. En este sentido se rechazó una presentada por el PP por considerar que las peticiones que se formulaban ya se estaban llevando a cabo. También se aprobaron la de EU para reclamar el pago del IBI a Audasa y la del PSOE y EU para la retirada del anteproyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia.

No salió adelante sin embargo la del PP relativa a los parques sobre la que el tripartito presentó una enmienda relativa a la cobertura de ciertas zonas que los populares no aceptaron. “Non nos opoñemos a cubrir certos parques pero é necesario analizar máis profundamente o xeito de facelo”, indicó la alcaldesa, Marián Ferreiro.