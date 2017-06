Luz verde a los 13,2 millones que el Plan Único aportará a Ferrol, Eume y Ortegal

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad la inversión del Plan Único de Concellos (POS+ 2017), un nuevo programa que unifica diferentes programas provinciales existentes hasta ahora (POS, PAS y PAI) y hasta 11 líneas de subvenciones en una única convocatoria y que inyectará a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal 13,2 millones de euros este año.

Así, de esta inversión que se repartirá en 21 municipios de la zona, 4,4 millones irán destinados a gasto corriente –18 concellos–; 291.166 euros a pago a proveedores –seis concellos–; 681.012 euros a reducción de deuda –ocho concellos–; 60.501,72 a la redacción de proyectos –cinco concellos– y 508.022 a aportaciones a otros planes, una opción por la que se decantaron siete concellos de la zona.

El mayor montante 7,2 millones de euros irá destinado a la financiación de 78 obras entre las que se incluye la dotación de hierba artificial en el campo del poblado de As Veigas, en As Pontes –649.134 euros–; la renovación de la cubierta del pabellón de A Casqueira en Pontedeume –168.781 euros–; el acondicionamiento del campo de la feria de San Ramón, en Moeche –107.738 euros– o la mejora y pavimentación de caminos en las parroquias de Alto Xestoso y San Xiá, en Monfero –225.088 euros–. Por su parte, Ferrol destinará una buena parte de la partida –367.070 euros– a la mejora de la accesibilidad de 248 pasos de peatones, mientras que el Concello de Cariño apostará por la construcción de aceras en el casco urbano del municipio como único proyecto inversor –127.674 euros–.

A estas cifras hay que sumar 317.480,64 euros correspondientes a las contribuciones que los Concellos realizarán a los proyectos a sufragar.

El Plan Único incluye inversiones por un importe total de 70,8 millones de euros para el total de los 83 municipios de la provincia, de los 67,2 corresponden a la aportación de la Diputación y otros 3,6 a las parte de los Concellos. Según apuntó el presidente de la Diputación, el 56% de los fondos aprobados ayer se destinarán a financiar 354 obras y suministros que contribuirán a mejorar las infraestructuras y equipamientos municipales. En la relación de obras aprobadas figuran 166 mejoras en accesos a núcleos, 60 pavimentaciones de calles, 38 obra en las redes de alcantarillado, 25 actuaciones en instalaciones deportivas y 14 parque públicos de los concellos coruñeses, entre otros trabajos.

En la ronda de intervenciones, el responsable del área de Plans Provinciais, Xosé Regueira, agradeció el trabajo realizado por los funcionarios de los concellos y definió el POS+ como “o plan máis grande de calquera deputación do Estado”.

Consideró que las 354 obras incluidas “son unha boa nova económica para a provincia” y subrayó que la Diputación incrementará el presupuesto del plan con cargo a los remanentes del ejercicio anterior, a través de un plan complementario que ya cuenta con 20 millones de euros en solicitudes municipales. l