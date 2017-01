“Logramos que a Deputación nos entendera e nos dera o que nos pertence”

O alcalde de Narón, José Manuel Blanco, camiño de alcanzar o ecuador do seu mandato, aproveitou o peche do exercicio para facer unha recapitulación do que foi o último ano ao frente da Alcaldía dun Concello que se ven non afrontou grandes obras, si viu como avanzaron en maior ou menor medida temas de interese xeral como as obras de saneamento da ría ou a firma do convenio para a redacción do proxecto do novo centro de saúde.

Que balance fai deste último ano?

Narón é coñecido pola tranquilidade da súa política e neste sentido non foi un ano moi diferente aos últimos. Hai un goberno forte, cunha maioría moi importante e imos levando os programas que tiñamos pactado paso a paso, entendendo que a crise non rematou por desgracia, hai que seguir traballando para saír dela pero nós mantemos unha premisa que é que os pratos se lavan dentro da casa e calquera discusión, ou tema sobre o que non haxa acordo, falámolo pero de cara ao exterior o que mostramos é un goberno sólido que, aínda que está formado por tres partidos, parece que está composto so por un pola forma de traballar en conxunto.

Que proxectos destacaría?

Non houbo grandes obras. Avanzouse no tema do saneamento, na firma do convenio do centro de saúde e mantivemos a capacidade económica do Concello a pesares das condicións adversas, sempre baixo os piares de maiores, infancia, deporte e cultura. Logramos cumprir todas as expectativas que había por parte da Xunta e estamos continuamente avanzando nos temas sociais. Ademais houbo acordos coa Deputación en tres grandes temas: ampliación da estrada do Trece metendo saneamento e auga; a senda peoníl que está a punto de contratarse en San Xiao de Narón e a cuncha acústica do Pazo. Isto non quita a obra tan importante da rectoral de Pedroso que foi outra obra que contou co 80% do financiamento da Deputación. Foron acordos negociados co anterior goberno e que se plasmaron durante o 2016. Tamén destacaría outro avance logrado nunha estrada de titularidad provincial que é a estrada do Feal. Toda a lexislatura pasada o goberno popular estivo falando que se ía facer o proxecto para ampliala e durante eses catro anos nos se fixo nada. No 2016 logrouse que se encargara a redacción do mesmo.

Se algo caracterizou este ano tamén foi a mellora das relacións coa Deputación...

Realmente se notou moito o cambio, fundamentalmente por unha razón e é que nós levabamos moitísimos anos diciendo que a Deputación non pode ser un ente que esté premiando aos seus amigos e deixando de lado aos que non son tan amigos. Isto non podía ser e demostrábano cunha característica fundamental que é que o 80% das axudas que concedían eran subvencións nominativas, non competitivas, a dedo, a tal Concello lle dou e a outro non lle dou pero sen explicacións. Nós o que pedimos sempre era que as axudas que partían da Deputación foran establecidas por unha fórmula, que houbera igualdade para todo o mundo. Esta vez o que fixo a institución provincial foi o Plan Único e nesta situación nós estamos dacordo porque é para todos igual. Hai uns baremos que son poboación, tamaño do municipio e da zona rural e presión fiscal. Todos xogamos coas mesmas cartas. Logramos que esta Deputación nos entendera e nos dera o que nos pertence e non nos podemos queixar de que é moito ou é pouco, é o que nos pertence aos 93 concellos da provincia. Iso foi fundamental para a normalización das relacións.

Un dos proxectos que marcaron este 2016 foron as obras de saneamento, en que estado están?

O saneamento da ría está en prazo de remate, faltarán poucos meses. Queda aínda pendente no tramo do Cadaval-Neda un punto preto do colexio de Piñeiros e o tanque de tormentas da zona e o do río Inxerto no cruce coa Ponte das Cabras. Levan un retraso moi grande, de case un ano e iso vai repercutir nos bolsillos de todos os veciños porque hai un compromiso de pago do exceso. Nosoutros xa enviáramos un escrito á ministra de Agricultura que é da que depende Acuaes para que xestionaran con Europa que se prorrogaran eses fondos porque xa hai experiencias que se fixeron noutras obras. Respostóusenos diciendo que se tiña xestionado pero que por agora non había resultados. Pero ante a decisión que se tomou no seu momento de conveniar a limpeza da ría pagando ou non facela, eu me quedo coa limpeza, aínda que teñamos que pagar. Quedan 45 anos para facer efectivo ese pago durante os cales os diferentes gobernos creo que seguirán loitando para que se pague o xusto, non todo. Pero o efectivo é que a depuración da ría esté funcionando xa.

De que cantidades económicas estamos a falar?

Inicialmente non chegaba aos 900.000 euros o que nos ía costar a demora das obras, agora serán 600.000 euros máis [1,5 millóns de euros]. Pero iso é no global de 45 anos. Se o dividimos por mes e por veciño e é unha cantidade pequena. Nós xa temos aprobada a tasa que non podemos cobrar ate que empece a funcionar a depuradora. Ahí vai unha cantidade que non chega aos dous euros trimestrais. De todas maneiras todo isto vai moi lento porque temos o tema da depuradora que xa non depende de nós e tamén ten os seus problemas e a xestión dos asuntos con Ferrol están ralentizados pola situación política que ten a cidade pero esperamos que haxa consenso e poñamos en funcionamento o saneamento e a depuradora canto antes.

Realmente a mín o que me molesta é que teñamos que asumir os veciños a parte dunha obra que non contratamos e non vixiamos. Tamén dixen que solo había dúas solucións ou se facía ou non. Aínda que se firmou o convenio no seu momento sempre haberá que pleitear e tentar negociar que non é responsabilidade dos Concellos esas cantidades, que foron de quenes contrataron as obras e permitiron ás empresas ese retraso dun ano.

Sacar adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é un dos compromisos deste mandato...

O PXOM xa durante o mandato pasado dixéramos que en tanto non saíra a nova Lei do Solo de Galicia non iamos avanzar e o PXOM estaba ralentizado por esa circunstancia. Pasounos por desgracia que cando se aprobou no ano 2002 unha revisión, no mes de xuño, en decembro cambiaron a lei e quedou obsoleta totalmente e non estamos dispostos a que nos volva pasar. A lei foi aprobada hai uns meses, en se-tembro, e aínda están saíndo reglamentos. Está preparado técnicamente pero agora hai que supervisalo por parte dos técnicos municipais e despois polos grupos políticos. Será un primeiro paso antes de remitilo a Medio Ambiente da Xunta, non a Urbanismo, para que diga se cumpre as características que eles lles impoñen aos plans de urbanismo. Nese momento teñen tres meses e se pon a publicidade dos veciños, iso refírese a cuncas fluviais e de protección ou a cunca do Atlántico. No momento en que eles digan se cumple ou non esas condicións, entón se modificaría, e a partir de ahí comezaríase a traballar no plan. Neste ano esperamos que poida saír a información pública e a finais de ano ou comezos de 2018 se poida estar aprobando de forma definitiva xa. Eu espero que teña a mesma posibilidade que no 2002 cando foi aprobado por unanimidade de tódolos grupos.

Un dos temas que xerou polémica nos últimos meses entre a veciñanza e que vai estreitamente ligado co Plan de Urbanismo é a peonalización de certas zonas do municipio...

Hai un plan de educación vial que o primeiro que prevé é sacar os coches de diante dos colexios e outra cousa é o estudo de peonalización que non está avanzado e que iso hai que plasmado dentro do Plan de Urbanismo. O que estamos facendo agora tanto en Xuvia como en Piñeiros, onde vai un pouco máis retrasado, é sacar os coches de diante dos colexios, que despois se chame peonalización... Iso non quita que os coches non poidan pasar aos garaxes ou a carga e descarga aos establecementos. Outra cousa é prohibir aparcar nunha rúa en concreto que parece que ese é o problema que teñen algúns veciños de Xuvia, que é eliminar 16 prazas para crear 60. A algúns lles crea un problema e nós intentaremos chegar a acordos con organismos como a AVV, a ANPA e o colexio pero o que ten que tomar a decisións ao final é o propio Concello e ás veces non se pode contentar a todos pero intentarei que guste á maioría da xente.

A que centros afectará o da retirada de vehículos?

En principio ao de Xuvia, Piñeiros e A Solaina pero este último entrará máis tarde porque non temos os terreos para facer o aparcamento disuasorio. En Xuvia tivemos a sorte de ter unha parcela, en Piñeiros tamén a temos pero non está dotada de beirarrúas e iso hai que solucionalo antes. E en A Solaina hai unha oferta de terreos pero administrativamente non fumos capaces de facer ese convenio aínda. Depois habería outro máis que sería o de Santiago Apóstol pero estamos no mesmo caso que en A Solaina, non habería os terreos dabondo para poder facer o aparcamento disuasorio.