El lago de As Pontes recupera la “excelente” calidad de sus aguas

El lago de As Pontes ha recuperado la calidad “excelente” de sus aguas. Así lo evidencian las contranalíticas contratadas por el Concello a este respecto cuyos resultados constatan el fin del período de contaminación bacteriana que recomendó el cierre de la playa del lago al baño desde el pasado viernes.

La teniente de alcalde Montserrat García indicaba ayer tras conocer los resultados que “es la primera vez que esto ocurre. Hasta el momento en todos estos años las aguas del lago de As Pontes siempre obtuvieron una calidad no buena, sino excelente –así se extrae de la última analítica realizada por la Xunta el pasado 24 de agosto–, lo que nos anima a pensar que se trató de un vertido accidental de residuos agrícolas, aunque es un extremo todavía por confirmar”, indicó la edil.

Así las cosas, la Consellería de Sanidade, que es la que tiene competencias en la materia, realizará mañana sus propias contranalíticas. No será hasta que se obtengan los resultados de las mismas cuando se pueda proceder al levantamiento de la recomendación que desaconseja el baño en la playa del lago, aunque, como ayer confesaba la concejala, “yo ya he ido este fin de semana y no ha pasado nada”. La playa del lago de As Pontes, inaugurada en 2012, se ha convertido este verano en uno de los espacios del municipio más visitados tanto por vecinos como por turistas.