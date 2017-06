A información pública el trazado de circunvalación de As Pontes

La Consellería de Infraestruturas e Vivenda publicó ayer en el DOG el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de trazado de reordenación del sistema viario del núcleo de As Pontes que permitirá a la central térmica adaptarse a las exigencias de la directiva comunitaria sobre emisiones industriales. De esta forma se establece un período de 30 días para que los interesados presenten las alegaciones que consideren oportunas



Las nuevas instalaciones de la empresa ocuparán un tramo del trazado de la carretera autonómica AC-861, a cambio de lo que Endesa invertirá casi 4 millones de euros en la construcción de nuevas infraestructuras viarias al servicio de los vecinos. Así se ejecutará una nueva vía que servirá de circunvalación del núcleo urbano de As Pontes, separando el área industrial de la zona residencial y manteniendo, al mismo tiempo, la conexión existente con la autovía Ferrol-Vilalba (AG-64). Esta carretera alternativa a la actual AC-861 que dará acceso al núcleo de As Pontes tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. El actual tramo de la calzada autonómica que discurre entre la central térmica y el ciclo combinado de gas se convertirá en una vía de servicio de uso exclusivo para la central térmica.



Sendas

De forma paralela, se ejecutará una red de sendas de 2,5 kilómetros que garantizarán la movilidad sostenible, con métodos alternativos a la utilización del vehículo particular, a pie o en bici. Además, se construirá un aparcamiento disuasorio en las inmediaciones de la Fundación Agencia Energética que estará, a su vez, comunicado con la red de sendas.



Una vez se ejecuten los trabajos, que serán supervisados por la Axencia Galega de Infraestruturas dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, la Consellería de Facenda realizará los trámites para la transferencia a Endesa de la titularidad de los terrenos afectados por la actuación, así como el tramo de la AC-861 que pasará a ser de uso exclusivo de la central.