Un individuo cierra la llave de paso y deja Boebre y Centroña sin agua

Los vecinos de Boebre y Centroña, ya acostumbrados a los cortes en el suministro del agua debido al mal estado de la canalización, vivieron ayer un nuevo episodio. Tal y como informó el alcalde de la localidad, Bernardo Fernández, entorno a las once de la noche del sábado un individuo, todavía sin identificar, cerró la llave de paso de la conducción de abastecimiento en la zona de Caldagueiro, dejando sin agua a los vecinos de las mencionadas parroquias.

Operarios de Viaqua trabajaban ayer en el restablecimiento del suministro que “al cerrarse de esta forma provocó que, una vez abierta, la presión rompiera una de las tuberías en la zona de Vizus en Centroña en cuya reparación ya se está trabajando”, indicaba ayer el regidor, motivo por el que la presión en el suministro no se había restablecido.

“Hemos puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y solicitamos la colaboración ciudadana para identificar a esta persona”, avanzaba ayer Bernardo Fernández, “fue un hecho premeditado porque eso tuvieron que hacerlo con herramienta, no puede accionarse directamente con la mano. Conductas como esta son intolerables, es una vergüenza”, denunció.