Hallan en una excavación en Cedeira la quinta “Pedra Formosa” de Galicia

El equipo de arqueólogos capitaneados por Emilio Ramil que se encargan estos días de la excavación arqueológica financiada por la Xunta de Galicia en Campo do Castro, en Cedeira, han descubierto una “Pedra Formosa”, la quinta hallada en Galicia tras las encontradas en Punta dos Prados (Ortigueira), Santa María de Augas Santa (Allariz), Borneiro (Cabana de Bergantiños) y A Fonsagrada (Lugo)– .

Se trata de un monolito de grandes dimensiones localizado en el interior de los balnearios (saunas castrexas) y que permitía el acceso al compartimento de los baños y vapores calientes a través de una pequeña abertura. Junto a este importante hallazgo el equipo de arqueólogos ha descubierto un atrio, una antecámara con un banco y una cámara.

“Ao inicio da excavación o que pretendíamos era completar o que considerábamos parte dunha habitación do castro. Estábamos entre o paramento interior da muralla, un muro de intervalo e o inicio do que parecía unha habitación en ángulo pero co paso dos días fúmonos dando conta de que non tíñamos moito material arqueolóxico, fundamentalmente cerámica e si saíanos moitos cantos rodados que nun primeiro momento pensamos que podería ter relación con algo de lume”, explica Emilio Ramil.

“Co avance das excavacións fúmonos dando conta de que estábamos ante unha estructura con dúas partes diferenciadas pero que formaban parte da mesma construcción. Agora podemos constatar que estábamos ante o inicio da recuperación dun monumento con forno, unha Pedra Formosa”, relata.

“A mín tocoume dúas veces a lotaría”, comentó emocionado y es que el propio Ramil, junto a la hoy concejala de Cultura de Cedeira, María Xosé Rodríguez, arqueóloga de profesión, fueron también los que descubrieron hace 28 años la “Pedra Formosa” de Punta dos Prados.

Rodríguez agradeció la colaboración económica de la Xunta en los trabajos que hoy culminan –se excavó una superficie de 100 metros cuadrados– y avanzó que el Concello de Cedeira dará continuidad a esta primera intervención con la consignación de una partida específica en los presupuestos de 2018, además de gestionar otras posibles ayudas. l