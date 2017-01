El gobierno y la oposición se sientan para negociar la inversión del POS+

El gobierno bipartido de Fene (BNG y EU) aprovechó la comisión de Desenvolvemento Territorial e do Medio celebrada ayer para trasladarle a la oposición sus propuestas de actuaciones a financiar con cargo al POS + de la Diputación que dejará en el municipio 775.000 euros. “Xa lles tiñamos avanzado no mes de decembro un pouco na liña na que ían ir as nosas propostas pero hoxe [por ayer] presentámosllas de forma máis concreta para que as estuden”, indicaba ayer el regidor Juventino Trigo, consciente de que los proyectos necesitan del consenso con la oposición para poder sacarlos adelante.

La lista presentada por el gobierno incorpora peticiones formuladas por las asociaciones de vecinos y también proyectos propios del equipo de gobierno al que ahora se quieren incorporar las propuestas del resto de grupos municipales.

Las partes volverán a reunirse hoy por la mañana con una planificación más concreta. “Do total da inversión hay que sacar as partidas para o mantemento dos programas de Benestar Social e Cultura nos que todos estamos dacordo en que continúen, así como os cartos que se destinarán para o pago de facturas e amortización de débeda”, lo que supondrán en torno al 25% del total.

Así Juventino Trigo espera que en la reunión que tendrá lugar se concreten algunas de las actuaciones para empezar a elaborar los respectivos proyectos que deberán presentarse antes del 24 de febrero.