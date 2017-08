El gobierno de Mugardos requerirá la retirada de las terrazas del muelle

El Concello de Mugaros sigue a la espera de que Portos de Galicia dé una respuesta a su solicitud de reunión para abordar el proyecto de peatonalización provisional del vial que va al muelle viejo. En tanto, la organización autonómica ha remitido esta semana un nuevo escrito al Concello requiriendo el reestablecimiento de la circulación en ambos sentidos en la carretera. “Antes de recibir este escrito tiñamos xa remitido unha reiteración da petición de reunión xunto cun informe no que se corrixía o argumento esgrimido por Portos de que a peatonalización estaba a causar perxuizos á Cofraría de Pescadores e ao Club do Mar, cando ambas entidades teñen os seus locais na outra punta do paseo”, explicaba ayer el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Bastida.

Ante esta situación, y a la espera de que tenga lugar la solicitada reunión, el gobierno avanzó ayer que requerirá a los hosteleros la retirada de las terrazas. “Darémoslles un prazo ata o xoves da semana que ven e esperamos que nese tempo se produzan novas con respecto a Portos”, informó.

En otro orden de cosas, el gobierno acusó ayer al PP de no hacer frente en el verano de 2015 al cobro del primer recibo de la tasa por el Servizo de Colectores e Estacións de Bombeo de Aguas Residuais. Un incumplimiento que ahora obligaría a los vecinos a “pagar ao mesmo tempo dous recibos” –son semestrales–. Así con el fin de disminuir el perjuicio que esto podría acarrearles, el gobierno informa que el cobro del recibo atrasado se hará efectivo a lo largo del segundo semestre de 2017 y el primero de 2018. l