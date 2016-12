Las Fragas do Eume ya son un punto de visita obligada en Ferrolterra

Cada año son más los visitantes que recibe el parque natural de las Fragas do Eume. Así, en cada periodo vacacional, cientos de personas se suman a la lista de las más de 30.000 de este año que se acercan para descubrir el entorno privilegiado de uno de los bosques atlánticos mejor conservados y que a la riqueza paisajística suma el valor monumental y cultural.

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio destinará 4 millones de euros al impulso del primer plan de promoción y puesta en valor del patrimonio natural de Galicia, en el que se encuentra incluido el parque de As Fragas, para lo que se articulará una nueva oferta de actividades, recursos y mejoras en torno a los espacios, atendiendo a su conservación, sostenibilidad, su valor paisajístico y la biodiversidad.

Además, se centrará en la promoción y comunicación del patrimonio, a través de los medios de comunicación, de la presencia en ferias o de la elaboración de nuevos paquetes turísticos. También se contará con un importante esfuerzo para reforzarla presencia del patrimonio natural en las nuevas tecnologías.

También, se apuesta por la educación ambiental y divulgación de los recursos naturales de Galicia, con lo que se apostará por la difusión e investigación científica, desde un punto de vista didáctico.

De este modo, las Fragas do Eume entran a considerarse desde la Consellería de Medio Ambiente y desde la Dirección Xeral de Patrimonio Natural como uno de los 16 espacios imán caracterizado por su elevado valor patrimonial, sino también por ser los más conocidos y reconocidos por los gallegos y los visitantes de la comunidad.

Así, se espera revitalizar de manera sostenible este bosque mixto de frondosas considerado uno de los más extensos de la Galicia litoral y relevante a nivel europeo como entorno climático, donde existen 103 especies de aves, 41 de mamíferos y ocho de peces, además de especies endémicas de invertebrados y reptiles.

Pero además de la riqueza paisajística, el entorno de As Fragas ofrece al visitante el espectacular monasterio de Caaveiro y las construcciones que lo rodean.

La tradición señala que fue fundado como monasterio benedictino por San Rosendo en 936 y que en 1135 fue refundado por Afonso VII. Es preciso llegar al 8 de abril de 1154 para encontrar una referencia fiable, en forma de documento papal. La iglesia actual es románica, de finales del siglo XII. Consiste en una pequeña nave rectangular con una ábside proporcionalmente muy grande, compuesta de un tramo recto y otro semicircular. En el exterior resulta impresionante su situación sobre un promontorio que ofrece unas vistas espectaculares sobre el parque natural.

De hecho, una de las rutas turísticas que está cobrando vitalidad, tanto en la modalidad de senderismo como en bicicleta, es realizar el trayecto de los monasterios entre el de Caaveiro y el de Santa María de Monfero como una forma de redescubrir el paisaje y poner en valor el entorno natural por el que transcurre.



rutas

En el primer Consello da Xunta de 2015 el Ejecutivo gallego daba luz verde al inicio de la tramitación del Plan Rector de Uso y Xestión (PRUX) del Parque Natural Fragas do Eume.

Con respecto al PRUX, la Xunta de Galicia destaca diferentes aspectos. Además de subrayar que con la tramitación del mismo el Ejecutivo autonómico reafirma “a intención de facer compatible a protección dos espacios protexidos co seu uso público e goce por parte da poboación”, incide asimismo en el carácter de oportunidad que representa el plan rector por cuanto permitirá el desarrollo de actividades vinculadas a la economía local y compatibles con la conservación de los valores ambientales que motivaron en su día la declaración de reserva natural de más de 9.000 hectáreas de bosque atlántico. En este sentido, la Xunta también reconoce que alrededor de un 80% de la superficie declarada parque natural está en manos de propietarios privados, al tiempo que anuncia que el PRUX de las Fragas do Eume también significará la planificación de las actuaciones que se llevarán a cabo durante el período hasta 2020. En cuanto a lo que ahora ya recoge el documento aprobado, la Xunta destaca que existen cinco programas básicos de actuación, que permiten hacer compatible la proyección de los espacios protegidos con su uso público y que se desarrollarán en colaboración con otros departamentos de la administración autonómica.

Así, uno de ellos se centrará en las actuaciones sobre el medio físico, en el que se abordarán cuestiones como la contaminación acústica, la erosión o el ahorro del agua. El segundo abordará la diversidad, mientras que el tercero estará dedicado al aprovechamiento forestal. También se define un programa de usos públicos y actividades culturales y, en el último, las actividades científicas. n