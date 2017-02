Las Fragas do Eume, buque insignia de la promoción del patrimonio natural

Las Fragas do Eume será uno de los buques insignia de la Xunta de Galicia de cara a la dinamización del patrimonio natural de la zona. La directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, avanzó ayer la puesta en marcha del Plan de Promoción e Posta en Valor do Patrimonio Natural de Galicia con el que la administración autonómica pretende atraer a visitantes a parajes que se encuentran en la misma área de influencia.

Además del parque natural de las Fragas do Eume, o el complejo dunar de Corrubedo, otro de los imanes de la zona, la provincia de A Coruña cuenta con los lagos de Vixán e Carregal, un espacio en Rede Natura (Carnota y el Monte Pindo) y una reserva de la biosfera como son las Mariñas Coruñesas y las Terras do Mandeo.

Estos enclaves se suman a los otros trece imanes identificados por la comunidad que disponen de un alto valor patrimonial y enorme popularidad que los vuelve susceptibles de convertirse en elementos de atracción de visitantes en un radio de 30 o 50 kilómetros.

El Plan de Promoción e Posta en Valor do Patrimonio Natural cuenta con tres ejes de actuación: la puesta en valor del patrimonio natural; la promoción y comunicación del patrimonio, a través de ferias y elaboración de paquetes turísticos, y la educación ambiental y divulgación de los recursos naturales de Galicia. Se trata de un plan que se va a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años, que cuenta con 4 millones de euros y que permitirá llevar a cabo 29 actuaciones distintas.

Una de las novedades de la iniciativa es la puesta en marcha de la primera plataforma web de al Rede de Parques Naturais de Galicia (parquesnaturais.xunta.gal) en la que se ofrece información práctica sobre cómo llegar, las visitas o las rutas que se pueden realizar.