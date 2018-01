Fomento inicia las obras de mejora de la seguridad en las curvas de Santa Ana

El área de Conservación y Explotación de Carreteras del Estado inició ayer las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera nacional N-651 en el punto kilométrico 29, más conocido como las curvas de Santa Ana, en el municipio de Fene. Los trabajos, que responden a las reiteradas solicitudes del Concello para actuar en los que se convirtió en uno de los puntos más negros de la red viaria provincial –38 accidentes en los últimos cuatro años– consistirán en la eliminación del carril de adelantamiento de subida, de forma que el vial pasará a disponer solo de dos carriles, además de una mediana de hormigón para la contención de vehículos con lo que se pretende “evitar los accidentes frontales y frontolaterales por salidas de vía”

Otra de las medidas a aplicar es la reducción de los límites de velocidad en la zona. Así, ayer mismo ya se procedía a la sustitución de la señalización que pasa de los 70 kilómetros hora permitidos hasta el momento a 50 km/h en ambos sentidos.



El alcalde de Fene, Juventino Trigo, criticaba ayer que Fomento no informase de la ejecución de las obras en “tempo e forma”. Así señaló, “foi o venres cando nos chamaron para dicirnos de palabra que hoxe [por ayer] ían comezar os traballos. O importante é que se fagan xa, pero consideramos que a Demarcación de Estradas debería ter contactado antes con nós para explicarnos de que maneira tiñan previsto darlle resposta ás peticións de maior seguridade que se cursaron desde o Concello”. Tal y como indicó el regidor, el viernes mismo el ejecutivo local también solicitaba al Ministerio la eliminación de los árboles del arcén de la carretera en base a que “a masa vexetal provoca que a calzada estea húmida a maior parte do ano e que o firme sexa especialmente esvaradío no inverno”.

Según avanzaron ayer desde el Concello de Fene, los trabajos que han provocado un corte del tráfico en el carril de sentido Betanzos, se prolongarán como mínimo hasta mañana.