Una filtración del Gobierno coruñés destapó sus encuentros con el PSOE

El grupo municipal del PSOE trata aún de reponerse de la crisis provocada tras la dimisión de José Manuel Dapena, tras hacerse pública una reunión entre la ya exsecretaria general socialista Mar Barcón y el alcalde, Xulio Ferreiro. El encuentro tuvo lugar en Navidad, y cuando fue de dominio público, puso en entredicho al entonces portavoz socialista, que decidió dimitir. Fuentes cercanas señalan que la filtración que destapó el encuentro y acabó con la etapa de Dapena al frente del grupo municipal del PSOE partió del Gobierno local, de alguien de la máxima confianza del alcalde.

La relación entre el PSOE siempre ha sido una cuestión vital para la Marea Atlántica, que necesita a los socialistas para sacar adelante los presupuestos. Por su parte, los socialistas, aunque han rechazado prestarles su apoyo en numerosas ocasiones, propusieron tras las elecciones autonómicas formar un gobierno bipartito, propuesta que el alcalde rechazó por no existir las condiciones de “confianza” necesarias.

Pero mientras tanto, socialistas fuera del grupo municipal mediaban para conseguir un acercamiento entre ambas partes. Todo se hizo en secreto y, de hecho, de las reuniones que se mantuvieron durante la Navidad solo estaban al corriente cuatro miembros de la formación socialista coruñesa.



coalición descartada

El objetivo último de estas conversaciones sería no solo conseguir un acuerdo para aprobar los presupuestos de este año, que aún tienen que pasar por el pleno, sino también prepara el terreno para un gobierno bipartito. Sin embargo, el alcalde negó ayer este extremo y aseguró que la posibilidad de una coalición estaba descartada “en todo caso”.

Lo que sí parece evidente es que la filtración acabó con el secreto necesario para unas negociaciones tan delicadas. En cuanto salió a la luz pública, los acontecimientos se precipitaron: no solo José Manuel Dapena dimitió de su cargo de portavoz municipal (después aseguró que habría buscado una solución de no haberse hecho público), sino que Mar Barcón hizo lo mismo de su cargo de secretaria general de la agrupación socialista coruñesa.