La feria de puericultura de Narón congrega a numeroso público

El pabellón polideportivo de Campo da Serra, en Santa Icía, acogió ayer la primera sesión de la Feria Pequeniñ@s, que tendrá continuidad durante toda la jornada de hoy y que se dirige el público de menor edad.

Una veintena de expositores toman parte en estas jornadas de puericultura ofreciendo productos varios relacionados con el ocio infantil, la moda, la salud o la enseñanza, tal y como destacó la concejala de Feiras e Mercados, Mar Gómez, quien animó a los vecinos de Narón y comarca a tomar parte en este evento pensado para familias con niños.

Entre los expositores participantes está Noelia Soto Estudio Fotográfico, Parque Infantil Burbujas, Tech Academy for Kids&teams, St. Johns´s of English, María 98 Centro de Psicología, Alecrín Psicopedagogía y Logopedia SL, Marcos Vázquez Fotografía, English Connection, Happy Bake, Koke´s, Woonka, Explorer 66 y Damariña Espacio Disciplinar, entre otros. El listado completo de participantes se puede consultar en la página web del Concello. Charlas y talleres de cocina, robótica, pintacaras o globoflexia completan las actividades de esta feria en la que se aplicarán importantes descuentos.

Informática divertida

El Concello de Narón abrió este viernes el plazo de inscripción en el programa municipal educativo Informática Divertida (INDI), dirigido a niños de 8 a 12 años. La concejala de Novas Tecnoloxías, Natalia Hermida avanzó además que las personas interesadas en participar en las sesiones sobre programación y robótica educativa programadas en el Aula Cemit de Xuvia podrán formalizar su inscripción hasta el próximo día 15 en el registro municipal del Concello, donde podrán solicitar la instancia. Esta también se podrá descargar en la página web del Ayuntamiento naronés, en el enlace: http//www.naron.es/web/docs/formacion/solicitude_INDI_2017.pdf.

Las clases de Xuvia se impartirán para un máximo de 15 personas y se desarrollarán entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, de 10.00 a 13.30 horas. Los cursos se celebrarán tanto en la zona urbana como en el núcleo rural. Para anotarse en las sesiones que se impartirán en las áreas rurales solo hay que solicitar la documentación en los locales sociales de las parroquias de Doso, San Mateo, San Xiao, O Val, Sedes, Castro y en el local de A Pombiña, en Pedroso. Para estas sesiones se ofertarán un total de diez plazas por parroquia y será necesario formar grupos de un mínimo de ocho participantes. Las sesiones didácticas versarán sobre iniciación y programación de videojuegos, creación de blogs, creación de comics digitales y “Hour of code”. Las personas que quieran más información sobre la iniciativa podrán llamar al teléfono 981 337 700 (extensión 1517). l