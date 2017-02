Los vecinos de la avenida do Concello solicitarán por escrito a los portavoces municipales una reunión para abordar la posible revocación del cambio de denominación de la citada vía aprobado en el pleno del pasado noviembre por el Ramón Souto González, alcalde republicano fusilado en 1936. “Tal y como me comprometín din traslado dos malestar veciñal aos representantes dos grupos e non todos veron adecuado mantener una reunión entre todos cos veciños por iso van ser os propios veciños os que a soliciten por escrito e que cada grupo se posiciono”, indicó ayer el alcalde Juventino Trigo que añadió que el BNG está abierto a la celebración de ese encuentro reunión conjunto.

Trigo consideró que deben ser los partidos que presentaron la propuesta –PSOE y Somos Fene–que luego ratificarían por unanimidad el resto de partidos los que tomen la iniciativa en este tema. “Nós non podemos desautorizar a ningún partido e menos tendo emitido o noso apoio tanto á urxencia da moción como a súa posterior aprobación”, indicó Trigo.

Los vecinos mostraron su rechazo al cambio de denominación debido a los trastornos administrativos, sobre todo relacionados con los envíos postales, que esta modificación les puedan acarrear. Una postura ya contemplada por el Partido Popular en su momento que sugería darle el nombre del alcalde republicano a la plaza do Concello y no a la avenida para evitar esta situación. n