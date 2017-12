Fene llevará a pleno mañana un moción sobre el proyecto de abastecimiento a Magalofes

Los cinco grupos políticos de Fene –BNG, EU, Somos Fene, PP y PSOE– han acordado llevar al pleno de mañana una moción relativa a una demanda histórica de la parroquia de Magalofes, el proyecto de abastecimiento. La iniciativa surge a raíz de un escrito remitido hace varios días por los vecinos que, con motivo de la sequía de los últimos meses, han tenido que echar mano de la solidaridad de sus congéneres para cubrir sus necesidades de agua ante la sequía de sus pozos y depósitos.

Los vecinos reclaman al Concello que retome el proyecto de llevar el abastecimiento a la parroquia desde Vilar do Colo, una iniciativa que data de 2008 y que no se llegó a ejecutar. Estaba presupuestada en 1,4 millones de euros e implicaba financiación de Augas de Galicia. “Esta situación é insostible”, indicaba ayer el presidente de la AVV de Magalofes, Manolo Picos, “a maioría dos pozos particulares están secos e os que aínda teñen algo comparten con outros”, explica.

Ante esta situación los vecinos retoman una demanda histórica en la parroquia, el proyecto de saneamiento. “Esta é unha demanda que vimos facendo aos distintos gobernos de Fene dende Rivera Arnoso e queremos que se tome o compromiso de levala a cabo”, señaló.



Respuestas individualizadas

El alcalde de Fene, Juventino Trigo, animó ayer a los vecinos afectados por la sequía –no solo de esta parroquia– a poner su situación particular en conocimiento del Concello. “Estamos ofrecendo respostas individualizadas porque cada caso é diferente, a uns veciños podémoslle encher o depósito cunha cisterna pero a outros isto non lles vale”, señaló, “naquelas parroquias con servizo de abastecemento estamos axilizando os trámites para os enganches á red”, indicó.

Mención aparte merece para el regidor el proyecto de abastecimiento. “É un proxecto redactado en 2008 que habería que actualizar e negociar o seu financiamento para poder levalo a cabo en medio ou longo prazo”, dijo.