Exigen a la Xunta información clara sobre las medidas contra la polilla

El Concello de San Sadurniño ha remitido ayer una carta a la Consellería de Medio Rural demandando información “actualizada e veraz” sobre las medidas de control de la plaga de la polilla de la patata tras unas declaraciones realizadas por la directora xeral de Agricultura, Belén do Campo, en las que aseguraba que a principios de marzo el Estado prohibirá plantar patatas en los municipios en cuarentena –13 de la comarca– y que incluso decretará la obligación de arrancar las plantaciones existentes.

“Estamos asistindo a un espectáculo bochornoso, con medidas improvisadas coas que o goberno autonómico tenta lavar a cara”, indicó el concejal de Desenvolvemento Rural, Manolo Varela.



El edil también se mostró crítico con las últimas medidas publicadas en el DOG por la Xunta en la que obligaba a los Concellos a reforzar la vigilancia sobre los tubérculos en los mercados locales. “Non ten aplicación práctica algunha nun municipio coma o noso onde xa estamos en corentena e onde o problema non é a pataca que veña, senón a que poida saír”, indicó, “tampouco temos medios técnicos e humanos nin para saber se as patacas están infectadas nin moito menos para impedir a súa circulación”. Así las cosas, aseguró que si en el mercado local previsto para el próximo 26 de febrero “hai pataca á venda recolleremos toda a información que poidamos, aínda que sabemos que de pouco ou nada vai servir na loita contra a praga”.



El gobierno local de San Sadurniño demanda una comunicación más fluida con la administración autonómica. “Estamos enterándonos polos xornais do que vai pasar en vez de ter información directa e contrastada proveniente de Medio Rural”, puntualizó Varela a la vez que también criticó las formas con respecto a las últimas directrices “publicadas de súpeto sen mediar contacto previo cos concellos”.



El Concello de San Sadurniño no fue el único que ayer criticó la actuación de la Xunta. Así, el portavoz de EU Narón, André Abeledo, señaló que las medidas ya deberían de haber sido adoptadas e que “unha vez máis a administración as toma no peor momento por mor da falta de empatía co labrego”.