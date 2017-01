El Escaño Ciudadano se vuelve contra la Marea en su regreso al pleno coruñés

El pleno del lunes supuso el regreso del Escaño Ciudadano, espacio reservado para que vecinos de A Coruña se dirijan a la Corporación municipal, después de que no se utilizase desde el mes de junio. Además, lo hizo para presentar duras críticas a la gestión del Gobierno municipal, una situación diferente a la que sucedía en las primeras intervenciones.

En esta última sesión dos ciudadanos tomaron la palabra por motivos diferentes, pero ambos con el objetivo de presentar quejas a diversas actuaciones del Gobierno municipal. Además, otros dos habían solicitado participar, pero en el momento de intervenir no se encontraban en el salón de plenos.

Esta línea crítica supone un cambio radical con las intervenciones que se habían producido desde que esta herramienta de participación ciudadana se pusiese en marcha en septiembre de 2015. En aquel pleno, fueron ocho los ciudadanos que estrenaron la iniciativa.

Desde entonces, la mayoría de los ciudadanos utilizaron este escaño para presentar sugerencias, dudas y para alabar distintos aspectos de la gestión del Ayuntamiento. Sin embargo, la presencia de ciudadanos se fue diluyendo hasta desaparecer durante varios meses.

El pasado mes de junio se produjeron las últimas intervenciones a través de esta plataforma, mientras que en julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ningún vecino hizo uso del Escaño Ciudadano.

En agosto solo se desarrollaron plenos extraordinarios, en los que no está permitida la participación de los ciudadanos, debido a su carácter.



quejas

La sesión plenaria de antes de ayer, que ya vivió momentos de tensión durante el cruce de acusaciones entre el concejal popular Miguel Lorenzo y el edil de Regeneración Urbana, Xiao Varela, terminó de nuevo con el ambiente crispado.

Primero intervino Francisco Míguez muy contrariado tras encontrar hace unas semanas documentos de la Concejalía de Urbanismo sobresaliendo de un contenedor y en el suelo en la plaza de Indalecio Prieto. En estos papeles había informes, facturas y datos de personal.

Finalmente, Gloria Vázquez, presidenta de la Asociación Ve-la Luz, dirigió duras críticas a Xulio Ferreiro por las actuaciones del Gobierno municipal en la lucha contra la violencia de género y abandonó el salón cuando la concejala Rocío Fraga aseguró que la mayoría de afirmaciones eran “mentira”.