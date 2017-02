Enseñanza a la carta en el CPI As Mirandas

Hace ya tres años que la comunidad educativa del CPI As Mirandas de Ares se embarcó en un cambio de metodología en la enseñanza de sus alumnos. “Somos un centro que apostamos bastante por el trabajo por proyectos, no solo aplicado a Educación Infantil, sino también a Primaria y Secundaria”, indica su directora Blanca Cortizas. Este fue el germen de un proyecto de formación de profesorado que le ha valido al centro un reciente reconocimiento por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

“Siempre tuvimos la suerte de contar con profesores muy implicados, que apostaban por otras formas de impartir las materias”, destaca la directora. Un punto de partida que dio origen a un proyecto que empleó la biblioteca escolar como vehículo para que los docentes incorporasen nuevas metodologías de trabajo cooperativo y enseñanza, adaptadas a los distintos niveles del centro. Pero el cambio en la metodología de la enseñanza en el CPI de As Miranda no atañe solamente a la parte docente. “Los alumnos se implican y sus familias también. Ha mejorado la convivencia y ha supuesto un cambio muy gratificante tanto para los escolares como para los profesores”, indica.



Este cambio en la forma de trabajar, creando itinerarios casi a la carta para cada una de las materias en los diferentes niveles ha dado como fruto los más variados proyectos. Así este curso el proyecto LÓVA –La Ópera como Vehículo de Aprendizaje– aterrizó en el centro de la mano de una profesora de música en los cursos 1º de Primaria y 4º de ESO. Los alumnos constituirán una compañía musical desde cero durante todo el curso a la par que desarrollan competencias básicas a través de la ópera.

Otra de las iniciativas destacadas de este año es la que lleva por nombre “Ares cara...” que permite a los alumnos de diferentes cursos profundizar en el conocimiento de una docena de países. Culminará con la celebración de una feria turística a final de curso.