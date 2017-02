Las empresas de Alfonso Molina, en contra de la reforma del vial coruñés

Varias empresas situadas en Alfonso Molina rechazan el proyecto de ampliación de la avenida ya que creen que es perjudicial para sus negocios, según se explica en el estudio llevado a cabo por Ergosfera.

En este proyecto se recogen las conclusiones extraídas de tres de las empresas ubicadas en la vía. Por una parte, Marineda Motor, el concesionario oficial de Seat en la ciudad, y el supermercado Lidl, son los más reacios.

El primero de ellos asegura que “no ven razones objetivas que justifiquen los cambios que les afectan” y consideran que “su principal problema es logístico, ya que cada día reciben cuatro o cinco tráileres con coches y, tal cual está ahora, es imposible que el acceso sea por detrás de la nave”, por no estar listo para el giro de los camiones.

Mientras tanto, los representantes del supermercado explicaron a los técnicos de Ergosfera que “no están de acuerdo con la transformación de la avenida, ya que perjudica muchísimo a su negocio”.

El jefe de expansión de esta cadena asegura que “su actividad está basada en su posición estratégica y con entrada directa desde la principal salida de la ciudad” y considera que “el cambio sería la ruina del negocio, ya que la alternativa de entrada trasera implica un rodeo que no ven asumible”.

Además, exponen la posibilidad de cambiar la salida hacia la parte trasera de la parcela, siempre con la condición de que se mantenga la entrada tal y como está directamente desde Alfonso Molina.

El asunto que más les preocupa es que se elimine el acceso directo desde la avenida, ya que además de los inconvenientes directos para su negocio, el concesionario de automóviles quedaría solo comunicado a través de su parcela, lo que califican de “gran problema” para sus intereses.

Finalmente, solicitan que se reformule el proyecto ya que “entienden que la amenaza hacia sus puestos de trabajo, junto con los de Seat, es “motivo suficiente” y advierte que “están dispuestos a presionar de modo conjunto para defender sus negocios”.



en contra

El estudio realizado por Ergosfera también recoge el parecer del propietario y de la encargada del negocio de material eléctrico e iluminación que hay en el Agra do Foxo, a la altura de Begano, pero en el lateral de la avenida desde el que se accede y regresa del Colegio Marista Cristo Rey a través de otro vial.

La responsable del almacén “se muestra en contra del proyecto en sí”, indica el informe, ya que “afecta a su nave”.

Mientras tanto, el propietario de la parcela “se muestra a favor de la ampliación de la avenida por lo que implica de progreso”, pero entiende que su nave “podría quedar desafectada con un pequeño cambio inapreciable”. Ambos aseguran que desean permanecer en el lugar en el que se encuentran actualmente.