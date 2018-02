El edil Octavio Dopico, candidato a secretario general del PSOE de Narón

El concejal del PSOE de Narón, Octavio Dopico, presentó ayer su candidatura a la secretaría general del partido para “volver a recuperar o pulso da rúa e darlle voz a todo o que mine ou tente minar o estado de benestar da veciñanza”. Así aboga por seguir los pasos de las ejecutivas nacional y provincial y “darlle luz aos proxectos que se levan a cabo tanto desde a agrupación como desde o grupo municipal e, no seu momento, desde a propia executiva local”.

El candidato apuntó como una de sus propuestas la mejora de la comunicación y “transmitir todos os procesos que estean en marchar desde o grupo municipal para que todo poidan dar a súa opinión ao respecto”.

“Esta agrupación está máis viva do que parece”, apuntó y avanzó que entre sus objetivos estará “facer funcionar a agrupación, abrir o local varios días á semana e manter xuntanzas coas asociacións veciñais para saber cales son as súas necesidades e poder incluilas así nos proxectos socialistas”, dijo.

El secretario general del PSOE de Narón será elegido por los militantes en una asamblea cuya fecha está por fijar –la fecha límite es el próximo jueves día 8–. A este respecto, Dopico solicita a la ejecutiva actual que pemita un plazo abierto de dos horas a continuación del punto referido a la votación de las candidaturas para facilitar una mayor participación de la militancia.