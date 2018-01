La Diputación y Seara unen esfuerzos por el emprendimiento escolar pontés

La Diputación de A Coruña y la Asociación de Usuarios de Solo Industrial (Seara) de As Pontes se han unido para promover un programa piloto de emprendimiento escolar (Proem) en el municipio y en el que se ha implicado al alumnado de secundaria de los IES Moncho Valcarce y Castro da Uz.

El presidente provincial y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, firmó ayer el convenio de colaboración por el que aportará 22.331,52 euros, que supone el 73% del presupuesto de la iniciativa con los que se sufragarán los gastos de coordinación, asesoramiento y gastos de material o desplazamiento.

Tal y como destacó el presidente de Seara, José Castro Romero, el objetivo de la iniciativa es “potenciar a cultura emprendedora entre as novas xeracións”.

Tras la firma del convenio, el presidente provincial se desplazó a los centros educativos implicados para conocer de primera mano los proyectos. Así en el IES Moncho Valcarce los alumnos de 3º de la ESO están desarrollando un programa para fomentar las relaciones entre las personas de la tercera edad y la juventud, a través de la recuperación de actividades tradicionales, la organización de bailes y otras cuestiones de carácter intergeracional que sirvan para conectar a la juventud con la experiencia de los más veteranos que lleva por nombre “3SonRisas”.

Por su parte, los alumnos de 4º de la ESO del IES Castro da Uz formaron la cooperativa Xelo que centrará su actividad en divulgar información de los numerosos actos culturales, deportivos y de diversa índole que tienen lugar en As Pontes. Asimismo, los chavales tratarán de incentivar las relaciones entre los vecinos y vecinas a través de la organización de actividades y eventos.