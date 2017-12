La Diputación prevé consignar antes del verano de 2018 los fondos para el molino de Xuvia

La Diputación de A Coruña, que ya el pasado mes de febrero había avanzado el compromiso económico para rehabilitar el molino de Xuvia, prevé consignar antes de verano de 2018 los 500.000 euros del convenio para la ejecución del proyecto. Así lo avanzó ayer el diputado de Patrimino Arquitectónico, Xosé Regueira, en una visita efectuada al inmueble junto a los ediles de Obras, Promoción Económica y Seguridade, Pablo Mauriz, Pablo Villamar y Guillermo Sánchez Fojo y representantes de la AVV Altea de Xuvia. “O noso obxectivo é poder habilitar a principios de 2018 unha partida en torno ao medio millón de euros para colaborar co Concello de Narón nunha nova fase de rehabilitación deste edificio, que agardamos que en breve poida estar en uso para a veciñanza de Xuvia e para que as persoas que pasen polo Camiño Inglés poidan visitar un espazo musealizado neste contorno de Turismo Industrial”, indicó Regueira, que avanzó que la institución provincial tiene una retención de crédito realizada para colaborar en el proyecto, “entre finais de febreiro e principios de marzo intentaremos tramitar definitivamente o orzamento previsto, co que agardo que antes do verán estea lista ou moi avanzada a sinatura do convenio para poder executar as obras”, dijo.

La intención del gobierno local, que adquirió el inmueble en 2009 por un importe de 311.000 euros, es destinarlo a museo etnográfico. Así el Concello de Narón ya posee un proyecto que cuenta “cun investimento dun millón de euros para a rehabilitación do muíño como museo e da vivenda anexa como un espazo para outros usos, aínda por definir”, puntualizó Pablo Mauriz. l